親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

兩大KTV巨頭錢櫃、好樂迪確定合併 下午5時重訊說明

投保管道不同 理賠門檻不一樣

2019-02-22 14:16聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

分享

投保旅行平安險已成為國人出國前的習慣，但是男女旅客在獲取各家保險公司旅平險資訊的方式大異其趣，男性愛動眼，女性愛動嘴；男性相較女性更願意使用第三方比較平台了解資訊，女性則多以詢問業務員的方式來理解保險。

7成7民眾 出國才保旅平險

Money101針對國人旅平險投保偏好大調查發現，77.8%的人只有在出國時才會投保旅平險，僅有21.85%的人，無論出國或是國內旅遊都會投保。

從近兩年來陸續發生空姐罷工、復興航空倒閉、美國聯合航空機位超賣拖人事件和颱風造成日本關西機場關閉等新聞事件，引發國人對於旅程延誤、班機延誤的關注，從調查可以發現，有88.54%的人認為出國時應該要投保「旅遊不便險」。

壽險公司 沒有旅遊不便險

但是人壽公司並無承保大家所在乎的「旅遊不便險」，Money101表示，若要將班機延誤、行李延誤、旅行文件遺失等風險轉嫁給保險公司，應該向產險公司投保，並非人壽公司。

觀察近年來的旅遊不便險有越來越便民的趨勢，像是班機延誤小時數越來越短，從2017年有產險公司的條款載明班機延誤要超過12小時才理賠，到了2018年，13家產險公司的網路投保條款中，明台產險推出延誤3小時就理賠，多數產險公司則是延誤4小時就啟動理賠，2018年底，新光產險甚至喊出延誤2小時就理賠。

但是要注意，不同管道投保的旅平險，適用的理賠門檻不一樣；同樣以「班機延誤」為例，新光產險雖然喊出2小時延誤就理賠，不過僅適用乙型條款的網路投保客戶，透過業務員投保的則適用甲型條款，班機延誤4小時才理賠；旺旺友聯產物保險同樣也是透過網路投保，班機4小時延誤就啟動理賠，藉由其他管道投保則要延誤6小時才能理賠。

出國保險性愛
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

出國旅遊 只靠刷卡的旅平險夠嗎?

2019-02-22 14:16

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19

名家觀點／摩根大通幣與不能破的泡沫

2019-02-22 02:49

大同處分資產流程 將被檢視

2019-02-22 02:27

壽險外匯準備金 暫不放寬

2019-02-22 02:27

南山團體年金險 退休好幫手

2019-02-22 02:27

獵雷艦案 金管會等三部會遭糾正

2019-02-22 02:27

停售效應 壽險傳統保單大賣

2019-02-22 02:08

長扶險也不賣了 保戶搶購

2019-02-22 02:08

公股銀打拚海外 三路出擊

2019-02-22 00:01

公股銀加碼美債 今年上看千億元

2019-02-21 23:48

人民幣存款失寵 總額連四降

2019-02-21 23:45

人民幣利率直直落 投資人縮手

2019-02-21 23:39

中信調查：台幣及外幣存款 是最常用理財工具

2019-02-21 21:31

PIMCO：Fed偏鴿的態度短期不會改變

2019-02-21 16:58

金控家族股權架構不透明 金管會研議修法要求揭露

2019-02-21 11:52

瞄準新世代族群 中壽導入新思維培訓課程

2019-02-21 11:35

中信銀衝刺海外 訂五年大計

2019-02-21 00:25

金融債發行潮 一銀、遠銀點火

2019-02-21 00:24

中信銀兩招攻陸 併購、改制子行

2019-02-21 00:24

10年公債殖利率 跌至兩年半新低

2019-02-21 00:23

民眾看金融市場 信心回升

2019-02-21 00:23

全民退休投資專案基金池 約500檔入選

2019-02-21 00:18

全民退休投資專案 要選出三投信

2019-02-20 23:51

金控大股東持股透明 添誘因

2019-02-20 23:51

實質受益人認定 跨大步

2019-02-20 23:51

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

停售效應 壽險傳統保單大賣

2019-02-22 02:08

長扶險也不賣了 保戶搶購

2019-02-22 02:08

中信調查：台幣及外幣存款 是最常用理財工具

2019-02-21 21:31

台灣常用大國體制拚經濟 謝金河：這才是問題所在

2019-02-21 17:40

臉書談食安、企業管理 郭台銘：每天做、重複做、做到好

2019-02-22 09:50

拚鄰國最低價 中油油價漲不動

2019-02-22 01:20

遭韓國油品大戰波及 中油「亞鄰最低價」做了這件事

2019-02-21 18:06

蔡總統人氣下滑？去年國庫捐款大減8成 創7年新低

2019-02-22 05:55

你退我進！TRUE YOGA接手PURE YOGA忠孝東路門市

2019-02-21 16:41

海力士砸3兆擴產 台廠警戒

2019-02-22 00:46

產創條例修法／未分配盈餘投資 免營所稅

2019-02-21 23:35

被動元件廠搶市占…鎖定車用

2019-02-22 00:38

聯發科3,000人戰隊 強攻5G

2019-02-21 23:35

李雪雯／愛花錢是人性！想克制消費可以由「心理」入手

2019-02-21 16:55

營業稅獵漏 鎖定三類違規

2019-02-22 02:16

車用產品夯 躍光學鏡頭廠成長主力

2019-02-22 00:30

陳冲去年曾指比特幣是環境劇毒 經濟學人今年呼應

2019-02-22 11:25

折疊手機「無縫接軌」 童子賢：還要時間

2019-02-22 12:37

錢櫃合併好樂迪 下午5時重訊說明

2019-02-22 15:50

人民幣存款失寵 總額連四降

2019-02-21 23:45

遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 12:06

航運界今年景氣如何？業界權威這樣分析

2019-02-21 17:59

中油擬刪「亞鄰最低價」 須報經部同意

2019-02-21 23:34

同意發飛安獎金 華航人事支出增至近2億元

2019-02-21 22:10

報稅注意！所得額未超過50萬營利事業 營所稅率18%

2019-02-21 20:29

TRUE YOGA接手Pure Yoga 台灣高端瑜珈市場仍有可為？

2019-02-21 18:03

南山團體年金險 退休好幫手

2019-02-22 02:27

唐榮董事長人選 三搶一

2019-02-22 01:55

南亞科、華邦電 攻利基型產品

2019-02-22 00:38

油價下周估不調整 中油將再吸收2.4億元

2019-02-22 13:05

企業因應急單 盼鬆綁「七休一」規定

2019-02-22 01:55

格芯再傳被打包出售 三星恐超車聯電成晶圓代工二哥

2019-02-22 12:23

壽險外匯準備金 暫不放寬

2019-02-22 02:27

日勝生金雞 京站Q2申請上市

2019-02-22 01:13

旅費列報費用 須營業相關

2019-02-22 02:16

經部力挺 機械業年產值衝1.2兆

2019-02-22 01:55

經濟部講清楚了！製造業「急單出貨」兩大定義

2019-02-21 20:14

AI時代來臨 即時簡訊主動詢問提高刷卡額度

2019-02-21 16:52

絕對不缺席5G 蔡力行：聯發科會在領先群

2019-02-21 16:52

影╱海外資金回台 會計師提醒要評估這些問題

2019-02-21 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top