投保管道不同 理賠門檻不一樣

2019-02-22 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



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投保旅行平安險已成為國人出國前的習慣，但是男女旅客在獲取各家保險公司旅平險資訊的方式大異其趣，男性愛動眼，女性愛動嘴；男性相較女性更願意使用第三方比較平台了解資訊，女性則多以詢問業務員的方式來理解保險。

7成7民眾 出國才保旅平險

Money101針對國人旅平險投保偏好大調查發現，77.8%的人只有在出國時才會投保旅平險，僅有21.85%的人，無論出國或是國內旅遊都會投保。

從近兩年來陸續發生空姐罷工、復興航空倒閉、美國聯合航空機位超賣拖人事件和颱風造成日本關西機場關閉等新聞事件，引發國人對於旅程延誤、班機延誤的關注，從調查可以發現，有88.54%的人認為出國時應該要投保「旅遊不便險」。

壽險公司 沒有旅遊不便險

但是人壽公司並無承保大家所在乎的「旅遊不便險」，Money101表示，若要將班機延誤、行李延誤、旅行文件遺失等風險轉嫁給保險公司，應該向產險公司投保，並非人壽公司。

觀察近年來的旅遊不便險有越來越便民的趨勢，像是班機延誤小時數越來越短，從2017年有產險公司的條款載明班機延誤要超過12小時才理賠，到了2018年，13家產險公司的網路投保條款中，明台產險推出延誤3小時就理賠，多數產險公司則是延誤4小時就啟動理賠，2018年底，新光產險甚至喊出延誤2小時就理賠。

但是要注意，不同管道投保的旅平險，適用的理賠門檻不一樣；同樣以「班機延誤」為例，新光產險雖然喊出2小時延誤就理賠，不過僅適用乙型條款的網路投保客戶，透過業務員投保的則適用甲型條款，班機延誤4小時才理賠；旺旺友聯產物保險同樣也是透過網路投保，班機4小時延誤就啟動理賠，藉由其他管道投保則要延誤6小時才能理賠。