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理財靠外幣或保險？企業主和家庭主婦大不同

2019-02-22 08:57經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金控調查顯示，不同工作職務者對理財工具的喜好大不同，家庭主婦偏好保險，企業主愛外幣，科技族則熱衷於股票。

中國信託銀行「2019新春理財調查」，針對台灣地區中信客戶進行網路調查，高達七成五的人會將年終獎金用於累積夢想金、退休規劃、保險及子女教育金規劃等投資理財。主要理財目標依序為投資增值、累積夢想金例如買房、買車、出國等，以及退休規劃。

在理財工具的選擇上，除新台幣存款外，也偏好外幣存款、保險與股票等產品，深入分析後發現，企業主最偏好選擇外幣理財，家庭主婦最青睞保險理財，股票則是科技業最熱門選擇。

調查結果也發現，不到四成的人會定期設定理財目標，逾六成在過去一年對理財規劃感到憂慮，主要擔心入不敷出、不知如何理財以及缺乏退休規劃，其中沒有設定理財目標的人特別憂慮，顯見設定理財目標對於實現人生及財富的夢想有相當重要助益。

中信銀建議，愈早接觸理財投資，能承受的風險和時間就相對愈多，愈了解不同商品特性後，資產配置會有更多元的選擇；設定理財目標宜具體，並且有紀律落實執行，運用年終獎金或每月收入應先扣除理財目標所需金額，剩餘才用於生活花費，有效達成理財目標，逐步實現人生各階段的目標與夢想。

這份調查時間自2019年1月23日至1月30日止，有效樣本1,677份。

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