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中信調查：台幣及外幣存款 是最常用理財工具

2019-02-21 21:31聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中國信託商業銀行今天發表「2019新春理財調查」，發現在理財工具的選擇上，多數人...
中國信託商業銀行今天發表「2019新春理財調查」，發現在理財工具的選擇上，多數人還是最陽春的台幣存款，其次是外幣存款。 圖／聯合報系資料照片
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中國信託商業銀行今天發表「2019新春理財調查」，調查結果發現在理財工具的選擇上，多數人還是最陽春的台幣存款，其次是外幣存款、保險與股票等產品。深入分析後發現，企業主最偏好選擇外幣理財、家庭主婦最青睞保險理財，股票則是科技業最熱門的選擇。

中國信託銀行「2019新春理財調查」針對台灣地區中國信託客戶進行網路調查，調查時間自今（2019）年1月23日至1月30日止，有效樣本1,677份。

調查發現，不到四成民眾會定期設定理財目標，逾六成民眾更在過去一年對理財規畫感到憂慮，主要擔心入不敷出、不知如何理財以及缺乏退休規畫，其中沒有設定理財目標的民眾特別憂慮，顯見設定理財目標對於實現人生及財富的夢想有相當重要助益。

調查指出，有高達七成五的民眾會將年終獎金用於累積夢想金、退休規畫、保險及子女教育金規畫等投資理財。展望2019年，民眾主要理財目標依序為投資增值、累積夢想金（如：買房、買車、出國等）以及退休規畫。

中信銀行建議，應及早建立理財投資觀念，再忙也要理財，愈早接觸理財投資，能承受的風險和時間就相對愈多，愈了解不同商品特性後，資產配置就會有更多元的選擇。

中信銀行指出，民眾應設定具體理財目標，並且有紀律落實執行，運用年終獎金或每月收入應先扣除理財目標所需金額，剩餘才用於生活花費，有效達成理財目標，逐步實現人生各階段的目標與夢想。

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