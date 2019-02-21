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獵雷艦效應！見不見個別企業 金管會將更注意分際

2019-02-21 17:30經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

獵雷艦弊案，監察院今（21）日糾正金管會等三部會，金管會表示，會虛心接受，將來處理個案會更注意分際。

監察院通過獵鑑案糾正金管會等三部會，金管會今日表示，將來個案處理會更注意分際，但實際上，授信條件變更早在見當時金管會主委李瑞倉前，一銀已研議變更，最後並依一銀及所有參貸行建議，因此條件的變更跟有無見主委無關，不過，金管會未來會虛心接受，將來處理個案會更注意分際。

金管會見面是2017年1月，授信條件變更是在2016年12月一銀已在討論，後來條件也是銀行擬出的。

但監察院調查結果，要求金管會應慎重其事，注意分際。

對於監察院糾正金管會後，金管會以後不見不見企業主？金管會表示，未來若有企業主來求見，會仔細了解真正想見目的。

以往大部分是商業團體來溝通，未針對個案，只是說明普遍會員碰到的情況，未來若有個案要來見的，金管會會更謹慎，先了解求見目的，包括評估表面上求見目的跟背後理由是否一致，特別仔細評估，注意分際。

在資金流向問題方面，金管會跟工程會溝通後推動三方合約機制，從今年1月開始推動，對於聯貸50億元以上重大公共工程，會有照會機制，銀行可洽採購機關了解廠商請款情況，資金流向會有透明機制。

未來機密也可以問？金管會官員表示，因是三方契約，採購機關、得標廠商及銀行，已簽約後，銀行可針對採購內容有疑慮時問採購機關，執行契約情況，銀行也可問採購機關。

金管會監察院一銀
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