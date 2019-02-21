全球股市攀高如何避風險？投信：多重資產布局 攻守兼具

2019-02-21 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



無懼全球景氣擴張趨緩，全球股市漲聲不斷，在美股帶頭領漲下，MSCI世界指數今年來強漲10%。眼見全球股市嗨翻天，高點搶進風險偏高，回檔時點不易掌握，保德信投信建議，不如增持多重資產策略來因應驚驚漲的金融市場。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析，去年第四季市場對於全球景氣過度悲觀，引發全球股市震盪拉回，然而，隨著美國政府關門危機解除，中美貿易談判有望達成協議，加上美國企業財報結果多數符合預期，一掃景氣衰退陰霾，資金開始大量回補風險性資產，進而推升股市向上衝高。

但股市大漲後的居高思危呼聲此起彼落，增添投資進出難度，歐陽渭棠認為，全球景氣並沒有反轉向下，經濟基本面依然健康，但擴張趨緩已是不爭的事實，短線強漲的股市不免漲多拉回，凸顯波動管理及分散風險的重要性，而廣納各類資產的多重資產基金正是攻守兼具的投資首選。

歐陽渭棠指出，以過去十年來看，單押股票的累積報酬高達97%，卻得承擔高達14%的年化波動度，若單純持有債券，年化波動度降至5%，但累積報酬竟不到股票的1/3，反觀多元配置在股票、債券、REITs、商品等多重資產(股票50%+債券35%+商品5%+REITs5%+現金5%)，不但年化波動度不到10%，累積報酬亦達64%，顯示多重資產充份掌握各類資產輪動機會，同時兼顧收益機會與風險。

歐陽渭棠強調，多重資產基金透過專家操作來掌握市場脈動、快速調整資產部位，解決投資人無法即時因應趨勢靈活調配的難題，還能避免掉入追高殺低的投資陷阱。

歐陽渭棠說，進入景氣高原期後，金融市場波動大增已成常態，惟有透過多元組合配置，才能參與各類資產向上行情，同時降低波動風險，還能因應市場變化，靈活調整資產配置，精準掌握投資趨勢。目前歐陽渭棠維持股優於債的操作策略，掌握股票持續上攻的漲升契機，同時配置債券強化抗震力，並廣納各類收益資產，提高操作靈活度。