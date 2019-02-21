PIMCO：Fed偏鴿的態度短期不會改變

2019-02-21 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



Fed對貨幣政策的前景態度轉為鴿派，引起Fed是否對市場波動反應過度、甚至是屈服於政治壓力的質疑。 路透 分享 facebook

美國聯準會（Fed）對貨幣政策的前景態度轉為鴿派，引起Fed是否對市場波動反應過度、甚至是屈服於政治壓力的質疑。PIMCO（品浩太平洋證券投顧公司）相信，Fed轉向鴿派的背後，有更令人信服的原因。

長期專注觀察和研究Fed政策的PIMCO美國經濟分析師Tiffany Wilding透過分析指出，Fed近期的轉向策略恐非是對數據的過度反應，而是暗示將以更堅定的態度來適應持續成長的環境、定錨通膨預期並緩和貨幣政策的限制。

Wilding表示，可以確定Fed不會即刻宣布正式改變其長期政策框架，至少不會是在下一次會議上；然而，策略上的一些轉變是可能的，或許將成為Fed近期政策轉向的助力。

PIMCO認為，許多Fed官員可能認為聯邦基金利率遠低於預期，如果聯邦基金利率為2.25%-2.5%時，貨幣政策已經達到或接近中性，顯示在經濟衰退的情況下，Fed藉由降息來刺激經濟的空間會更小，並且很快會面臨利率下限的困境。

而全球經濟成長減緩、政府政策的不確定性等多項因素交叉影響,可能會對 2019 年經濟成長產生壓力。

PIMCO最新《2019年資產配置展望報告》指出，目前正處於景氣循環週期的「後期」而非「末期」。PIMCO認為，投資人應繼續投資，不過應審慎選擇資產類別中，兼具品質和高流動性的證券。