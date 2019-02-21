台船三大事業併進 今年力拚虧轉盈

2019-02-21 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台船(2208)今(21)日舉行法說，該公司原本建造商船的營收占該公司營業額比例高達90%，易受到航運及造船景氣循環及船噸供需失衡的衝擊，自107年逐步調整營收比例，使虧損金額出現縮小，今年將力拚轉虧為盈。

台股107年業務接單量持續攀升，截至108年1月止，累計造船、造艦新增訂單，分別為154.4億元及178.78億元，合計333.2億元，並已於107年10月簽訂60支基椿(約2萬噸鋼材)，此一訂單是與沃旭簽訂，金額不透露。

此外，台船完成重大建設及合約包括茄比級海獅延壽案完工(107.8)、離岸風電RS31重件碼頭完工(108.1)、群英大樓(108.1)及磐石艦5年開口式維保合約簽訂(造修合約)(108.1)。

台船指出，國艦國造及離岸風電是新事業，該公司計劃以此擺脫商船景氣朝向離岸風電及國艦國造發展，三大區塊預計2025年營收各達三分之一。

今年內，商船業務占比可降至四分之三，國艦業務占比四分之一，明年度風電及國艦國造業務皆可大幅提升，商船比重預計將降至五成。

就離岸風電事業進度上，台船現正在進行TP/PP產線建置，預計投資金額在10億元上下，以高雄廠現有廠房改建為多用途，PP鋼構產線及TP鋼構產線分別預計於今年第3季及明年第3季完工。

年產量預估基椿(PP)100支，年產能約3.85萬噸，轉接段(TP)年產量估48座，年產能約9,600噸。

台船已於風場開發商沃旭簽訂60支PP基椿合約，並持續接洽及爭取相關業務。由於離岸風電108年度躉購費率由5.8/度，降至5.5/度，沃旭的電費收入被降了6%，沃旭將與台船重新議價合約。

配合離岸風電政策，台船也正在打造水下基礎等運送的大型駁船，預計今年第2季完工後，將可以承攬業務，台船在駁船的投資金額約7億元。

此為台船設計團隊自行研發的船型，船長140公尺、32,000噸的大型駁船，負責運送海上變電站、轉接段和水下基礎等大型設備。

至於TIV一艘要造價40-50億元，是未來才要進行的投資案，台船目前先採向Geosea租借方式。