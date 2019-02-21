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銀行房貸1.56％免開辦費好康 3月底前截止

2019-02-21 15:05經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

銀行房貸殺價戰，消費者享福利。兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行推出房貸優惠快閃方案，自住房貸免開辦費、最低1.56%利率起跳，想辦動筷，3月底前結束。

兆豐銀指出，該行即日起至3月底，凡專業菁英包括醫師、律師、會計師、建築師及上市櫃公司負責人或財務長，申請自住型房貸且非央行管制豪宅，不僅免收開辦費5,000元，亦可享首購1.56%起、非首購1.60%起的超優惠利率，核貸成數最高8成、貸款期間最長30年，過年期間有看房、想買房的，手腳要快。

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