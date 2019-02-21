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高利保單停售效應 元月傳統型保費收入大增44%

2019-02-21 14:55經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

受到躉繳新台幣高利保單元月停售效應激勵，元月傳統型保單保費收人大增！壽險公會今（21）日公布元月整體總保費收入表現，其中傳統型初年度保費收入元月1,129.65億元，年增44.3%，反倒是投資型初期度保費233.3億元，年減24%。投資型占全險初年度保費收入之 15.9%，跟去年同期投資型保險初年度保費收入占比26.7%比較，下滑不少。

壽險公會表示，傳統型大增及投資型減少，主要是因為壽險業滿手資金但投資去化不易，加上新台幣避險成本過高兩點因素，部分壽險公司於今年元月紛紛陸續停售新台幣利變型保單，進而產生保單停售效應，元月份傳統型初年度保費收入相較去年同期增加44.3%。投資型保單因前述保單停售效應影響，市場受到排擠，元月份投資型初年度保費收入相較去年同期減少24.7%。

市場從去年11月開始就陸續有許多高利保單停售，南山人壽2018年11月就全面停止業務通路銷售的高利率躉繳新台幣利變壽險，當時宣告利率2.94％，元月以後包括新光人壽、中壽、富邦人壽在11日以前紛紛停售2.94~2.98％的躉繳利變壽險，高資產保戶怕以後買不到高利躉繳新台幣高利保單，因此全部擠在元月上旬以前搶進，導致元月傳統型保單大賣。

此外，壽險公會也分析初年度保費通路業績表現方面，仍以銀行通路826.96億元占56.53%最高，壽險公司本身行銷體系500.79億元占比重34.23%；傳統保險經紀人、保險代理人僅135.2億元佔9.24%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路之比率為 0.95：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公司新台幣
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