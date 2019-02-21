2019年全球創業家報告出爐：逾半創業家愛私募股權投資

2019-02-21 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



法國巴黎銀行財富管理今（21）日公布《2019全球創業家報告》，針對全球一共2,700多名的百萬創業家提出分析，這些受訪者總資產為160億美元。

發現這些創業家中，有五成以上屬於私募股權投資者，平均年齡不到40歲，平均公司收益為840萬美元，多數人會依賴家族辦公室、財富管理機構來找適合的私募股權投資機會。

其中，淨資產超過2,500萬美元的超高淨值創業家有58％比重會直接投資在私募股權投資上，比重低於淨資產落在1,000到2,500萬美元的高淨值創業者，高淨值創業者比重達63％。

另外，有接近四成的創業家會直接投資新創公司（成立不到三年），平均年齡落在38歲，平均公司收益為820萬美元，投資原因包括看好成長潛力、以及商業計畫穩健性。

還有約24%的受訪創業家會透過天使投資，直接投資其他事業，天使投資會提供資本以及建議給新創公司的團隊，這類創業家平均年齡約在38歲，平均公司收益為770萬美元，目的是為了追求更高的投資報酬以及接觸新興技術商業創意，其中淨值超過2,500萬美元的創業家，有接近七成選擇天使投資就是為了獲取新興技術。

最後僅有26％的創業者是對永續投資、社會責任的投資標的有興趣，平均年齡也是最大、落在40歲，平均公司收益最低、僅有670萬美元。

進一步調查發現，在36歲到54歲之間的創業家中，僅有26％透過現有投資組合進行永續投資，但超過55歲以及嬰兒潮世代創業家，僅剩下22％對永續投資有興趣。