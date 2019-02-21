Siltronic股價重挫12.2%、保守看市場 台股矽晶圓有壓

2019-02-21 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓產業去年下半年市場需求減緩，而新產能逐漸開出之後，市況就明顯趨緩，近日德國矽晶圓廠Siltronic預計，該公司預期，今年第1季矽晶圓需求將略低於去年第4季，且今年上半年的矽晶圓銷售會明顯低於去年下半年，受此消息影響，該股價重跌逾12%，台股矽晶圓相關個股，今（21）日股價也感受壓力，股價表現相對弱勢。

受到德國矽晶圓廠Siltronic股價重挫逾12%，且對今年後市持保守看法，今日盤中，台股指數雖然維持平盤上下的震盪整理格局，不過，台股的矽晶圓個股走勢明顯受到壓力，盤中四檔台股重要矽晶圓個股，包括環球晶（6488）、中美晶、合晶及台勝科全數下跌，其中，環球晶跌幅一度達3%、合晶跌幅也在1%以上。

國內法人表示，矽晶圓的全球供需仍在持續變化中，雖然業者強調，目前價格變化不大，不過，就供需來看，後市仍難以樂觀，以德國矽晶圓大廠Siltronic預計來看，該公司預測，今年營收和獲利都將較去年衰退。

Siltronic預計，今年銷售額將達到約14億歐元，低於去年14.6億歐元，衰退4%，稅前利潤將達到約4.5億歐元，低於去年4.98億歐元，衰退10%。

國內產業研究員認為，今年上半年矽晶圓價格相對穩定，甚至8吋重摻或12吋合約續漲，但輕摻晶圓需求疲軟，現貨市場轉鬆，晶圓廠已重啟議價，加上大廠新產能將於今年下半年開出，漲價趨勢接近反轉點，因此維持中性看法不變。

對於後市，分析師認為，到目前為止，業界和投資市場較有共識的是，今年上半年市況，無論是價格還是供給，都還能維持穩健。

因此，建議逐月觀察出貨價格及相關廠商單月營收表現，預計今年下半年才是今年矽晶圓產業是否出現多空反轉的時間點。