瞄準新世代族群 中壽導入新思維培訓課程

2019-02-21 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



中國人壽推動業務通路轉型，接軌數位科技，瞄準新世代族群，導入新思維培訓課程，並分階課程輔以數位化系統工具，輔助業務人員提供有溫度的保險體驗。 圖／中壽提供 分享 facebook 體驗行銷正夯，許多保戶在意商品本身之外，也愈來愈看重專業的諮詢、規劃及有溫度的關懷服務。當千禧世代躍為主要消費客群，型態從實體金融位移到數位金融，客群特質將決定壽險業未來的保險體驗。

中國人壽推動業務通路轉型，接軌數位科技，瞄準新世代族群，導入新思維培訓課程，並分階課程輔以數位化系統工具，輔助業務人員提供有溫度的保險體驗。

中壽表示，除了統一的培訓課程，還結合國際知名教育機構及顧問公司的分析與診斷，發展出行銷尖兵、增員高手及主管大師三大系列，專屬中壽的業務銜接訓練課程。

中壽業務培訓課程內容按職級區分，以行銷尖兵系列先厚實新人商品銷售的知識及能力；業務主任以上則透過增員高手課程，強化增員系統應用及實務技巧，加速組織發展的效益；襄理級以上的主管大師課程，則是協助建立培育新人的能力，再輔以中壽獨家開發的系統數位化工具「i-Agent」、「i-Share」等，讓新鮮人循序漸進成為全方位業務精英人才。

中壽強調「i-Agent」系統可隨時檢視客戶資料及行事曆安排，快速掌握目標設定，業務同仁能設定每一位客戶及其家人的重要日期，如生日、保單到期日等等，提醒業務應聯繫客戶，平常不會過度打擾保戶的工作及生活，在需要關懷與服務時自動出現。

而主管能依據同仁的活動量管理及內容紀錄適時給予建議，輔導有固定頻率，讓同仁在行銷、增員及服務過程中遭遇困難前就及時發現問題並協助解決，良好的專業基礎再藉由實戰經驗的修正調整不斷強化，讓培訓科學化、系統化，更有效率。也讓讓保戶感受到有「速度」的便利，以及有「溫度」的關懷。