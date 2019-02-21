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女王議長裴洛西：兩黨刀口遊走的「美國喬王」

勞保財務惡化 企業自提團體年金險留才

2019-02-21 09:52經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

一般上班族平日的開銷壓力已經不小，面對自己未來退休的規劃準備常是有心卻無力。據勞動部公布的勞保最新財務精算報告顯示勞保財務持續惡化，近年政府推行年金改革措施，也影響民眾需更正視退休準備的議題。因此，以企業或團體方式投保的「團體年金保險」，正成為另一種主動儲備退休金的新選擇。

根據國內雜誌去（107）年對國人所作的退休準備調查結果，高達96%的人認為需要替未來的退休生活做財務規劃，但實際行為上，國人的退休準備指數卻是在全球評比中敬陪末座，但國內也已有越來越多希望永續發展的企業，願意協助員工面對退休問題。

台灣退休金的所得替代率相較歐美等國為低，在團體年金相關法令修訂後，南山人壽即推出「團體年金保險」的企業服務方案，協助企業一方面達到留才目的，同時也幫助企業為員工提早規劃退休生活，創造企業與員工雙贏的幸福職場。

南山規劃推出的團體年金保險，提供三重服務優勢。

第一、保費繳交彈性沒壓力，協助員工輕鬆及早開立個人的退休預備帳戶；第二、保費可依個人需求隨時增額，員工遇到加薪或領取額外獎金收入時，可選擇直接投入；第三、帳戶價值累積期間屆滿後，可選擇一次領取或分期領取，幫助員工退休後另外增加穩定的金源。

南山人壽表示，企業可以公費為員工繳交保費，扣除保費費用後，按年設定帳戶價值讓與比例，屆滿後將個人帳戶價值讓與員工。員工個人也可相對提撥，為自己預約退休帳戶，安穩打拼，未來退休更多一層保障。

以代理大金空調的和泰興業為例，考量到員工對退休規劃的迫切性，南山人壽為其客製化打造的專屬方案。本次規劃設計「相對提撥」的機制，由企業與員工分別提撥保險費共同投保。此外，於納保同時即將保單帳戶價值歸予員工帳戶之中，不限於專案期滿後才歸入員工帳戶。

最讓員工感動的是，和泰興業為讓員工更無後顧之憂，安心打拼事業，除了在公司所提撥的保費之外，員工相對自提的保費部分也由公司負擔，充分傳遞和泰興業對員工的照顧和用心。

南山人壽是台灣第一家提供團體保險服務的保險公司，公司表示，擁有近50年豐富經驗，穩居國內團體保險市佔第一，迄今已服務超過35,000家企業，提供企業各項全方位的服務與規劃，包括團體保險、團體年金、員工福利、企業駐點服務、保險留才計畫。

退休金年金改革南山人壽
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