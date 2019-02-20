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客家人都提早掃墓？六堆「掛紙日」的擇定

全民退休投資專案出爐 這些類型基金被排除

2019-02-20 21:51經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

「全民退休投資專案」20日公布基金池篩選標準、組合型基金投資規範等。目前規劃的基金池包括300多檔境外基金，100多檔境內基金，排除產業型基金、多元資產基金、槓桿與反向ETF、波動較大的計價幣別（如紐、澳、南非幣等）。

專案邀請國際知名顧問公司美世（MERCER）擔任顧問，美世除提供篩選標準諮詢與建議之外，也將協助小組定期檢視上架基金的績效。鑑於私校退撫基金數年來的操作、績效及規模成長都有良好表現，本次專案也參照其模式，基金規劃區分為「目標風險類型」、「目標日期型」兩種。

專案推動諮詢小組委員朱漢強指出，目標風險類型基金分成積極、穩健、保守三種，十年預期年化報酬率分別為不低於6.5%、不低於4%、不低於2%。但基金不保證收益，投資人需自負盈虧。

為實踐深耕台灣市場、扶植台灣產業的決心，目標風險類型基金要有一定比重投資台股基金，積極型基金投資台股基金比例不低於8%、穩健型基金至少5%，保守型則不限定。由於台股占全球股市比重不到2%，朱漢強認為台股基金比例算合理。

基金池包含主動型基金及ETF，前者包括國內已核准或核備的境內基金，截至去年底基金至少有三年成立紀錄，境外基金最低規模門檻為新台幣100億元，境內基金門檻為5億元。

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