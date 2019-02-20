全民退休投資專案啟動 九檔基金7月底上線銷售

2019-02-20 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



「全民退休投資專案」啟動，20日公布遴選基金公司與基金標準，25日將舉行投信說明會，3月13日投信公司申請截止，預計有三家投信入選，獲選投信公司再各推三檔組合基金，共九檔基金可供投資人選擇。依規劃時程，在7月底可望上線銷售。

去年底金管會主委顧立雄提出在基富通平台執行的退休投資實驗專案，昨日完成首次專案會議，該專案遴選基金產品、基金池及投信標準也同步出爐。推動諮詢小組有十位成員，雖然農曆年前已舉行會前會先行溝通，但20日的第一次正式會議仍從早上9時開到下午1時多。

專案規劃1萬人參與投資實驗，不排除加碼。投資方式為定期定額，投資人可享有手續費與管理費優惠，每檔基金每月最低扣款新台幣3,000元，沒有上限，最多可扣九檔基金。

該專案以選出三家投信為原則，投信必須至少成立三年，具備發行管理組合型基金經驗或國外母公司具備發行管理組合型基金三年以上經驗，及具備發行管理平衡型或多重資產型基金之經驗。

全民退休投資專案小組與投信投顧公會將於25日向會員舉行說明會，於會中公告各標準及規範。投信公司在3月13日之前推出申請，27日決定初選投信名單，4月8日公布入選投信名單。