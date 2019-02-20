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柯文哲王金平蔡英文… 想選總統的人都去看過李登輝

逾千億元投資聚焦大灣區建設

2019-02-20 21:19聯合報 記者張運祥╱即時報導

 為聚焦粵港澳大灣區，廣州開發區今天有23個重大項目集中簽約落戶，包括各類總部項目14個、先進製造業項目5個、創新平台項目4個，總投資超過人民幣1000億元，預計營業收入逾3700億元。　　

中新社報導，本次簽約的23個項目中，有多個項目聚焦大灣區建設，計劃在科技園區建設、技術合作、科技金融、生物醫藥等方面深度參與大灣區建設。　　

其中，天安駿業粵港澳大灣區總部及創新園項目是本次簽約的重點項目，該集團計劃在廣州黃埔設立大灣區總部，通過引入新一代信息技術、人工智能、生物醫藥的產業龍頭企業，建設「一帶一路」技術交流與轉移中心、智能製造技術中心等產業創新園，該項目預計實現營業收入1500億元。　　

澳門大學與廣州市生物產業聯盟將合作建設「大灣區中醫藥國際創新平台及智慧中醫產業化示範基地」，為大灣區提供優質中醫藥服務。　　

報導指出，一批前沿技術創新項目也加入到粵港澳大灣區的建設大潮中，如黃埔文化集團與廣州引力波科技創新發展公司共同發起成立「廣州市大灣區虛擬現實研究院」，將建設粵港澳大灣區虛擬現實技術平台。　　

目前，廣州市黃埔區、廣州開發區科技企業突破2萬家，高新技術企業2110家，高新技術產品產值超4000億元。近期，該區還將引進千億級芯片項目、百億美元級價值創新園項目，以及動力電池龍頭企業、國際知名生物醫藥龍頭項目等。

中醫開發區
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