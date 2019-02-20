合庫銀3月14日講座 邀謝金河開講

2019-02-20 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



財經專家謝金河。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

身為民營企金放款龍頭的合作金庫銀行，自2016年起舉辦巡迴講座，去年開始依各地區的產業特性分別訂定議題，分區共舉辦了七場講座，主要邀請各領域專家講述相關產業的現況及未來的發展，當年度參加活動總計超逾600家企業，約800人次與會，今年將擴大舉辦十場企業巡迴講座。

合庫指出，今年首場講座將於3月14日，在台北市長安東路二段合作金庫總行文康中心啟航，以「從台灣看世界貿易趨勢」為主題，並邀請到財信傳媒集團董事長－謝金河，為大家解析在全球經濟情勢變化下，對台灣的經濟、未來趨勢及股匯市的影響。

後續場次將邀請到中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年、上海貝斯哲法律財稅事業群總經理劉鐵華、台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生、誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克等知名財金專家，依區域增列「CRS 全球大追稅－臺灣因應之道」及「中小企業稅務規劃新思維」等議題。

合庫銀指出，依主管機關公告，截至去（2018）年11月底，合庫銀的民營企金放款金額約新台幣8,400億元，位居金融同業第一，也是全國唯一超過8,000億元的行庫，另迄今企金授信及存款客戶群分別約為2萬8,000戶及33萬戶，自然人存款客戶群超逾700萬戶，中小企業放款金額及移送中小信用保證基金保證金額均名列前茅，「五加二新創重點產業」承作金額近4,400億元領先同業。