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中信深圳分行今隆重揭牌 深耕大陸華南地區

2019-02-20 18:03經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託銀行深圳分行開幕揭牌儀式20日下午在分行所在地深圳市嘉里建設廣場舉行，未來將結合香港及廣州分行奠定的優質客戶基礎，掌握大灣區發展商機，充分利用中信金控整體資源及兩岸三地優勢，進一步深耕並拓展業務。

儀式由中國信託銀行副董事長利明献主持，出席貴賓冠蓋雲集，海峽兩岸關係協會前會長陳雲林、中國關心下一代工作委員會（簡稱「關工委」）常務副主任武韜、廣東省金融發展研究會會長鄔毅敏、廣東省人民政府台灣事務辦公室副主任方濤、深圳市委台灣工作辦公室主任鄭崇陽、深圳市政府地方金融監督管理局局長何杰等主管機關代表觀禮。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會王屏生、中國企業家俱樂部理事長馬蔚華等貴賓蒞臨，中國信託創業投資公司董事長王志剛、中國信託銀行總經理陳佳文、中國信託金控行政長暨中國信託慈善基金會執行長高人傑、中國信託銀行法金暨國際事業執行長黃毅、大中華區法金事業總處總處長楊銘祥、大陸事業處處長許嘉允、深圳分行行長江長洲等主管共同見證此重要時刻。

利明献首先感謝主管機關的支持與協助，中國信託銀行深圳分行才得以於2019年開春順利開業。2018年中國信託銀行表現亮眼，除了核心業務經營能力穩健外，領先同業的國際化布局策略奏效，海外據點持續為銀行獲利貢獻。

中國信託銀行總經理陳佳文指出，深圳分行未來將以「來自台灣、深耕本地、服務最好、價值領先」的理念，攜手中國信託海內外超過260個分支機構，打造全方位跨境金融平台，提供在地客戶短期流動資金貸款、中長期資本支出貸款、貿易融資等完整授信產品，積極拓展跨境業務，成為企業走向國際的堅強後盾。

中信銀行也將持續優化在地資金管理服務，支援客戶便利可靠的資金調度，除了在符合當地法規的前提下，穩健展開業務外，亦將持續投資、建置與優化各類平台並招募當地優秀人才，奠定未來長期發展良好基石。

值得一提的是，深圳分行開幕揭牌儀式特地邀請來自湖南省張家界、由中國信託慈善基金會及關工委推動的「中國關心下一代教育基地」所屬湖南省張家界市索溪中心學校的孩子，表演土家族傳統特色歌曲和舞蹈，展現土家族世代文化風情。

這群遠道而來的孩子，有多位甚至從來沒出過大山，第一次有機會走出家園看世界，難掩興奮的心情，以最熱情的笑容，替喜氣洋洋的開幕揭牌儀式增添真摯祝福。

中國信託慈善基金會自2013年開始跨海與關工委、中國社會福利基金會關心下一代基金共同發起「中國關心下一代教育基地」，以大陸落後、貧窮、偏遠及少數民族地區為優先重點地區，在各地區挑選一所學校作為教育示範基地，提供資金改善教學設備。

這項兩岸攜手、海峽共建的專案，也是兩岸慈善公益合作交流之具體實証，六年來成果卓越，掛牌學校數已達44 所，5萬3,934名資源匱乏弱勢學童受惠，學習和生活條件方面得到極大的改善，在兩岸譽為佳話。

中國信託銀行深圳分行20日開幕，邀請由中國信託慈善基金會及關工委推動的「中國關心...
中國信託銀行深圳分行20日開幕，邀請由中國信託慈善基金會及關工委推動的「中國關心下一代教育基地」所屬湖南省張家界市索溪中心學校孩童帶來精彩表演，增添真摯祝福。中信銀行/提供
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