影／中信銀深圳分行開幕 陳雲林蒞臨剪綵

2019-02-20 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中國信託銀行深圳分行今（20）日舉行開業揭牌儀式，為中信銀在中國大陸第四間分行，搶攻珠三角商機 ，中信銀總經理陳佳文表示，深圳分行未來將結合廣州分行與香港分行 ，由點、線擴展到面，掌握粵港深大灣區發展商機，預期兩年內會賺錢。

包括海峽兩岸關係協會前會長陳雲林，以及廣東省金融發展研究會會長鄔毅敏、深圳市政府地方金融監督管理局局長何杰等陸方高官政要，另外中信銀副董事長利明獻、中國信託創投董事長王志剛和中信銀總經理陳佳文均出席開幕典禮。

深圳是中國大陸改革開放第一個批准設立的經濟特區，2018年深圳市GDP總量破人民幣2.4兆元，連續兩年超越香港與廣州，經濟總量居亞洲城市前五名，人均GDP破人民幣19萬元，居北京、上海、深圳、廣州等一線城市之首；看好深圳商機，台資銀行還有富邦華一、華南、玉山和國泰世華在深圳設據點。