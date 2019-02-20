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不賣書了！當當創始人李國慶宣布 投身區塊鏈

2019-02-20 14:42聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

當當網創始人李國慶今（20）日以公開信宣佈離開當當。李國慶臨走，把公司車位、停車費都交了，只帶走開了8年的車。至於下一步？李國慶表示，將創辦書友會，投身區塊鏈

當當網創始人、CEO李國慶今天發表公開信宣佈即日起從當當「出走」。李國慶在公開信表示，他要完成一個夢，下一步將創辦書友會，用3到5年達到年用戶4000萬，再造一個互聯網文化生態。

而李國慶去年底投資了Crysto(水晶)區塊鏈生態旗下應用指閱Dapp，他表示將會投身區塊鏈，發展版權登記、版權監測及版權維權的新生態。

李國慶宣佈「出走」，離開了當當。事實上，他在去年11月就打算以人民幣75億元身價將當當網將賣給海航系，但後來海航去槓桿有資金壓力而終止收購，當當網欲去還留。

李國慶為什麼要賣起家的當當? 當當網2018年利潤高達人民幣4億多，但在互聯網大潮中，受限圖書業務的單一性，發展已經時不我予。

其實，李國慶在1999年創辦當當網，同一年馬雲也創業阿裡巴巴做淘寶網。亞馬遜也是從圖書起家發展成全球最大的跨境電商，不過當當卻沒有那麼幸運，不但沒有得到像馬雲的淘寶一樣的成功，反而還被後來的京東搶佔了先機。

創業的前10年當當的確風生水起，2010年12月當當網赴美國上市，以銷售額進人民幣100億，成為當時最大的網上書店。

由於在美上市，當當網不得不把更多精力放在做大營收和利潤上，也就在這時，大陸互聯網發生了翻天覆地的改變，2010年京東進軍圖書市場；2012年，天貓宣佈天貓書城上線。在淘寶、京東兩大電商迅猛崛起夾擊下，當當網圖書業務的單一性成了致命傷，在圖書市場上錯過數位閱讀的風口。

2015年京東年營收已高出當當網的18倍，在阿裡和京東不斷蠶食下，當當在互聯網的大潮中，漸漸被拋在身後了。

2016年9月當當從美國退市，公司年利潤只達人民幣9000萬，發展到2018年利潤提升高達人民幣4億多，但李國慶已經感到時不我予。

李國慶今天在公開信中表示，離開當當後將創辦書友會，在讀書會中會做10個細分讀書會，每個分會每年請幾十位名家講52本書，不同領域的專家分享自己擅長的知識，每個讀者可以以書會友，閱讀達人可以在這個平臺自發組織成千上萬書友會。

在公開信中，李國慶也透露下一步會投身區塊鏈，專注區塊鏈技術對內容產業的作用。他表示，區塊鏈能讓內容創建、分享和使用者共商、共建、共用，打造知識生產者、篩選者和消費者一體的知識合作社，而不必依賴大資本和創始人。

當當網創始人李國慶今（20）日以公開信宣佈離開當當。取自中關村雜誌
當當網創始人李國慶今（20）日以公開信宣佈離開當當。取自中關村雜誌
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