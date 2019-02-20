新光銀推限期3.2%美元、1.6%新台幣活存

2019-02-20 14:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



農曆年後，民眾陸續開始為自己剛入袋的紅包收入、年終績效獎金、工作獎金等尋覓最佳去處，新光銀行自即日起推出「好利滿溢外幣優利定存專案」，美元年息最高3.2%、人民幣年息最高3.3%。並針對2家行動支付龍頭，只要成功綁定新光銀行帳戶綁定就可享有活儲帳戶加碼年利率1.6%。

新光銀行表示，由於新台幣截至去年年底利率已連10凍，且央行對於利率政策非常謹慎，預期央行利率政策短期內應不會改變；也因此許多想享受較高利率的客戶，紛紛投入外幣存款，尤其是全球市場流通性最高的貨幣美元，民眾接受度及需求度也最高，新光銀行祭出美元專案年利率高達3.2%，對於正在觀望市場行情、等待進場時機或是還沒想好要如何處理年終獎金及紅包的客戶來說，是個非常值得考慮的選擇，本次推出的活動，單筆承作門檻為美元1萬元或人民幣2萬元，一次提供二種國人承作量最高的幣別，並提供3個月期及6個月期二種期別供客戶選擇，對於客戶資金運用規劃極具彈性, 活動只到2019年4月30日。

另外，國人使用行動支付的比率愈來愈高，例如廣受大眾喜愛的「LINE Pay一卡通」或是「街口支付」，民眾可以透過此類管道進行消費、儲值、轉帳等，不僅常可獲得LINE Pay或街口支付不定期所提供的回饋之外，新光銀行還加碼推出「活利加碼2新台幣優惠活存專案」，只要成功將新光銀行帳戶綁定「LINE Pay一卡通」或是「街口支付」，並儲值或付款成功，就可享有新光銀行活儲帳戶加碼年利率1.6%，以目前國內銀行「新台幣活期儲蓄存款」平均牌告年利率0.16%的水準，等於是一口氣讓您的活存年利率提升達10倍，對於喜愛使用行動支付的族群，等於再加碼得到額外的回饋。

新光銀行提醒，各家銀行對於優惠存款活動可能有設最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、專案總限額、承作資金之要求、承作對象等條件不一，建議民眾在選擇各家產品時，可先向銀行詢問清楚，如選擇外幣產品時，應考量配置外幣時可能產生的匯率風險，或可諮詢銀行理專，全面的溝通資產配置規劃，以期獲得最佳報酬。