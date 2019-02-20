1月陸資來台金額銳減9成6 去年核准富士康轉投資所致

2019-02-20 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



今年1月陸資來台金額銳減96.15％，投資金額共計315.2萬美元，經濟部投審會表示，主要原因在於去年1月分核准大陸富士康工業互聯網公司透過新加坡商，轉投資7522萬美元到國內公司所致，基期較高所致。

投審會今天公布1月份外資、僑外資統計，核准僑外投資件數為293件，較上年同期增加0.34％；投資金額共計3億4,076萬3,000美元，較上年同期減少6.77％。另1月核准新南向國家來台投資件數為60件，較上年同期增加15.38％，投資金額共計1064萬5000美元，較上年同期減少3.01％，其中越南成長比率為16399.47％、泰國成長比率為59.9％及紐西蘭成長比率為31.41％來台投資金額均較去年同期成長。

陸資來台投資方面，108年1月核准陸資來台投資件數為10件，較上年同期減少47.37％；投資金額共計315萬2000美元，較上年同期減少96.15%。投審會指出，金額減少原因係去年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。

對外投資方面，108年1月核准對外投資件數為68件，較上年同期增加28.3％；投資金額計6億7220萬7000美元，較上年同期增加35.88％。投審會表示，金額增加原因主要為108年1月份核准中華雙子星開發股份有限公司以1億1400萬美元，投資越南威京雙子星（越南）投資有限公司及富邦人壽保險股份有限公司以港幣7億元，增資香港富邦人壽保險（香港）有限公司等較大投資案所致。

另本年1月核准對新南向國家投資件數為20件，較上年同期增加42.86％，投資金額計2億6790萬3000美元，較上年同期增加17.10％；其中對新加坡（成長比率20206.49％）及越南（成長比率為256.38％）投資金額較去年同期大幅成長。

對中國大陸投資方面，108年1月核准對中國大陸投資件數為53件，件數較上年同期減少5.36％；核准投資金額計3億8262萬4000美元，較上年同期增加12.68％，金額增加原因為本年1月份核准信義房屋仲介股份有限公司以大陸地區投資事業信義置業（上海）有限公司之自有資金人民幣5億元，在中國大陸地區轉投資設立信義企業管理（上海）有限公司等較大投資案所致。