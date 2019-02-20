中信銀攻陸為何不改制子行？陳佳文專業解惑

2019-02-20 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣的民營銀行在大陸有營業據點的共有六家，僅中國信託銀行、上海商銀還沒有成立子行，中信銀行總經理陳佳文今（20）日答覆媒體詢問時指出，中信遲未改制成子行，主要基於兩點考量。

首先是初期獲利情況。子行屬於大陸境內企業，包括存貸比的限制、資金來源等等，受到的監管強度較大，一開始的營運成本會比較高。「（台資銀行）設立子行的到現在來講，營運績效比較差一點」。

大陸監管當局對子行的存貸比（放款除以存款）有一定限制，以子行型態從事放款業務，初期比較難以發揮；分行則是母行的一個分支，「很多資金我可以從台灣、香港打過來，比較不受存貸比的限制」，兩者的監管強度不大一樣。

陳佳文表示，中信銀行的考慮是，先把分行做好，等分行的營利到達一定程度、客戶基盤到一定程度，再考慮來改制成子行。

其次是法規鬆綁帶來的成長契機。陳佳文說，大陸法規去年有很大的開放，准許外資可以持股內地的銀行超過50%以上。

他說：「如果透過併購可以買到控制50%以上的內地銀行，也許比設立子行，為更有效的模式。」