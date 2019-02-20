中信深圳分行下午揭牌 陳佳文：兩年內就要賺錢

2019-02-20 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託銀行深圳分行今（20）日下午將舉行揭牌儀式，中信銀行總經理陳佳文上午接受媒體聯訪時指出，「深圳分行的獲利速度應該跟廣州分行、廈門分行一樣快，應該是兩年內就要賺錢才對，這是我們的期待」。

陳佳文表示，跟布局大陸的台資銀行同業相比，除了富邦金控旗下的富邦華一銀行之外，中信銀行在企業放款餘額、合計年度獲利金額，應該都是第一名。

中信上海分行2012年3月27日開業以來，含深圳分行在內，目前在大陸已有四家分行。

陳佳文表示，上海分行設立六年多，廣州分行三年，廈門分行兩年而已，三家分行都已經賺錢，但賺的錢都不符合他的標準。「他們的營運有符合預期，但是還達沒有達到像香港分行做到那麼好」，香港分行是中信銀行最賺錢的海外分行。

談及深圳分行的優勢，陳佳文說：「深圳我覺得機會很好，台商很多、離香港很近。」中信香港分行本來就有很多台商客戶在深圳，甚至很多陸資客戶與香港分行有往來。

中信深圳分行已在今年1月23日開業，陳佳文表示，深圳分行開業後，中信銀行在珠三角、長三角、海西地區，台商布局比較多的地方，都有分行可以服務台商。

陳佳文說：「深圳分行設立後，跟香港的連結會更深，利用香港平台服務內地企業，一直是我們的策略之一。」

中信銀行大陸事業處處長暨副總許嘉允19日傍晚在深圳分行接受媒體聯訪時也談到，去年前11個月，中信上海、廣州、廈門分行合計企業放款餘額人民幣80幾億元、整個資產大約新台幣1,000億元，在台資銀行同業當中，不包含子行型態者，規模算是最大。

獲利方面，中信上海、廣州、廈門分行去年前11個月合計稅前盈餘人民幣3億元，也是不含子行型態的台資同業當中表現最佳。

許嘉允表示，海外分行彼此連動的跨境金融服務，為中信銀行真正的競爭優勢。中信銀行在大陸的客戶要走出去，譬如要到美國，中信在大陸的分行可與在美國的分行或子行一起提供服務。