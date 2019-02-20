未來一年加碼人民幣存款 僅16%民眾願意

2019-02-20 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金今（20）日上午發布2月國民經濟信心調查結果，顯示經濟數據持續弱勢，但民眾經濟信心相對持穩，金融市場信心回。

至於時事題方面，民眾對於持有人民幣存款及未來一年人民幣匯率變化的看法，結果顯示僅16%願意繼續增加人民幣存款比例。對後市看法多空分歧。

受到景氣動能與美、中貿易戰變化影響，人民幣匯率在2018年的震盪幅度加大，全年高低點貶值超過10%。

2019年初以來，人民幣略有回穩跡象，本次調查結果顯示：有53.6%的民眾認為人民幣未來一年將在正負2%之間波動，而認為人民幣會升值的民眾比例為23.6%，僅略高於看貶人民幣的民眾（22.8%），兩者差異不大。

在持有人民幣存款及意願部分，本次調查結果顯示，仍有高達76.7%的台灣民眾未持有人民幣存款，略低於2018年2月的78.8%。其中，人民幣存款配置比例在5%以上的民眾僅7.1%，略高於先前（6.6%）的水準，未來一年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾佔16%，略高於計畫減持人民幣的民眾比例11.7%。

國泰金表示，本月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數顯示民眾經濟信心並未潰散，反而分別小幅回升至-28.8及-19.2的水準，民眾對於未來六個月的就業與薪資展望信心也同步上揚至-28.7及1.0。

在經濟信心與就業市場信心回穩的支撐下，再加上農曆春節的氣氛帶動，民眾消費意願也呈現回溫跡象，其中大額消費意願指數再次回到代表樂觀的正值（0.5）。

民眾對2019年經濟成長率的預期平均值持穩在2.2%。在通膨方面，調查結果顯示有65.1%的民眾認為明年通貨膨脹率會超過1.0%（略高於前期的64.2%），平均通膨預期值仍持平在過去三個月相同的數值1.1%，略高於主計總處的預測值。

台股加權指數在1月下半後止跌回穩，農曆春節前，受到美、中貿易戰偏向正面發展，加上美國經濟仍相對持穩，且聯準會持續釋放偏鴿派訊息的激勵，標普500指數回升至2,700以上，民眾經濟信心同時提供支撐力道，使得本月民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數彈升。

這項調查針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，本月共成功回收10,412份有效填答問卷。