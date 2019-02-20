親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中美貿易戰 台需慎防兩岸黑天鵝與灰犀牛效應

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

未來一年加碼人民幣存款 僅16%民眾願意

2019-02-20 11:31經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金今（20）日上午發布2月國民經濟信心調查結果，顯示經濟數據持續弱勢，但民眾經濟信心相對持穩，金融市場信心回。

至於時事題方面，民眾對於持有人民幣存款及未來一年人民幣匯率變化的看法，結果顯示僅16%願意繼續增加人民幣存款比例。對後市看法多空分歧。

受到景氣動能與美、中貿易戰變化影響，人民幣匯率在2018年的震盪幅度加大，全年高低點貶值超過10%。

2019年初以來，人民幣略有回穩跡象，本次調查結果顯示：有53.6%的民眾認為人民幣未來一年將在正負2%之間波動，而認為人民幣會升值的民眾比例為23.6%，僅略高於看貶人民幣的民眾（22.8%），兩者差異不大。

在持有人民幣存款及意願部分，本次調查結果顯示，仍有高達76.7%的台灣民眾未持有人民幣存款，略低於2018年2月的78.8%。其中，人民幣存款配置比例在5%以上的民眾僅7.1%，略高於先前（6.6%）的水準，未來一年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾佔16%，略高於計畫減持人民幣的民眾比例11.7%。

國泰金表示，本月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數顯示民眾經濟信心並未潰散，反而分別小幅回升至-28.8及-19.2的水準，民眾對於未來六個月的就業與薪資展望信心也同步上揚至-28.7及1.0。

在經濟信心與就業市場信心回穩的支撐下，再加上農曆春節的氣氛帶動，民眾消費意願也呈現回溫跡象，其中大額消費意願指數再次回到代表樂觀的正值（0.5）。

民眾對2019年經濟成長率的預期平均值持穩在2.2%。在通膨方面，調查結果顯示有65.1%的民眾認為明年通貨膨脹率會超過1.0%（略高於前期的64.2%），平均通膨預期值仍持平在過去三個月相同的數值1.1%，略高於主計總處的預測值。

台股加權指數在1月下半後止跌回穩，農曆春節前，受到美、中貿易戰偏向正面發展，加上美國經濟仍相對持穩，且聯準會持續釋放偏鴿派訊息的激勵，標普500指數回升至2,700以上，民眾經濟信心同時提供支撐力道，使得本月民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數彈升。

這項調查針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，本月共成功回收10,412份有效填答問卷。

人民幣匯率國泰金景氣
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

國泰金控調查 民眾未來一年不動產與人民幣理財趨謹慎

2019-02-20 11:21

新台幣午盤升4.1分 暫收30.805元

2019-02-20 12:22

新台幣盤整 早盤小升

2019-02-20 10:12

新台幣開盤升0.6分 為30.840元

2019-02-20 09:12

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

富邦壽 增資港子公司

2019-02-20 01:05

全民退休投資平台實驗 倒數

2019-02-20 01:05

星展銀 邁入展翅高飛期

2019-02-20 01:05

央行標售定存單 銀行搶購

2019-02-20 01:05

租賃業短期融資限額 放寬

2019-02-20 01:05

證券、產險 華南金獲利第二、第三隻腳

2019-02-20 00:34

新南向失靈 國銀分支機構獲利降2成

2019-02-20 00:16

華銀拚獲利 三路進擊

2019-02-20 00:02

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

國銀東協獲利 去年少30%

2019-02-19 22:57

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

呂桔誠赴雪梨 辦集體自律機制會議

2019-02-19 19:52

阿里巴巴集團入股中金公司4.84％ 成第三大股東

2019-02-19 19:18

華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39

富邦產險徵才 廣納核保、客服理賠及通路管理人員

2019-02-19 18:15

集保獵才 鎖定大數據、資安

2019-02-19 14:42

經濟解析／景氣颳寒風 央行降息的可能性有多高？

2019-02-19 14:24

搶開學季商機 創業家發現兩大趨勢

2019-02-19 13:20

施振榮張善政 20日談人工智慧與區塊鏈趨勢

2019-02-19 11:29

純網銀搶照 三隊同天送件

2019-02-14 23:26

純網銀遞件申請選情人節「吉日」 大師挑的

2019-02-14 23:26

名家觀點／純網銀...完備數位生態圈

2019-02-14 00:48

銀行搶國庫券 去化爛頭寸

2019-02-12 23:28

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

機師罷工落幕後李信燕首爆 罷工前曾接到林佳龍電話

2019-02-20 10:29

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

台積電員工分紅 平均每人109.62萬元

2019-02-19 19:24

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

電子計算機發票 2020年停用

2019-02-19 23:14

金價創高 台新金投資長看好保值再突破

2019-02-19 18:54

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

國營事業1月獲利出爐 中油虧9億元

2019-02-19 17:59

大同負責人違反規定 遭金管會開罰24萬元

2019-02-19 18:01

傳軟銀組台日團隊接手大巨蛋 遠雄：不排除釋股

2019-02-20 11:53

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

年終獎金扣繳 稅局將檢查

2019-02-19 23:14

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

美元優存大戰繼續打 元大「美利優」年息最高3.15%

2019-02-19 12:52

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

油電車異車突起 銷售倍增

2019-02-19 15:04

聯發科下周前進MWC 秀5G晶片

2019-02-20 00:50

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

大巨蛋今傳台日買主 遠雄：目前沒特定對象或買家

2019-02-20 11:06

興達電廠機組 評估先拆後建

2019-02-20 00:34

乾杯高價新品牌和牛47開幕 客單價3,500元

2019-02-19 13:43

看好電動車市場 中碳負極材料新品可望量產

2019-02-19 22:16

售屋適用舊稅制 須申報所得

2019-02-19 23:14

全民退休投資平台實驗 倒數

2019-02-20 01:05

AR／VR實力享譽國際 台灣新創團隊報喜

2019-02-19 17:47

搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top