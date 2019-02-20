國泰金控調查 民眾未來一年不動產與人民幣理財趨謹慎

2019-02-20 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



國泰金控20日發布2月國民經濟信心調查結果指出，受到景氣動能與美、中貿易戰變化影響，未來一年願意繼續增加人民幣存款的民眾為16%，略高於計畫減持人民幣的民眾比例11.7%，顯示未來一年民眾對人民幣相關理財趨保守。

人民幣匯率在2018年的震盪幅度加大，全年高低點貶值超過10%。調查顯示，有53.6%的民眾認為人民幣未來一年將在正負2%之間波動，認為人民幣會升值的民眾比例（23.6%）僅略高於看貶人民幣的民眾（22.8%），兩者差異不大。

在持有人民幣存款及意願部分，調查顯示，仍有高達76.7%的台灣民眾未持有人民幣存款，略低於2018年2月的78.8%。其中，人民幣存款配置比例在5%以上的民眾僅7.1%，略高於先前（6.6%）的水準。

國泰金控調查也指出，最新景氣對策信號綜合判斷分數降至16分，燈號轉呈藍燈；景氣領先、同時指標均持續下跌，加上1月製造業採購經理人指數續降，均顯示景氣擴張力道持續轉弱。在經濟數據表現欠佳及全球景氣轉弱的陰影籠罩下，本月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數顯示民眾經濟信心並未潰散，反而分別小幅回升至-28.8及-19.2的水準，民眾對於未來六個月的就業與薪資展望信心也同步上揚至-28.7及1.0。

在經濟信心與就業市場信心回穩的支撐下，再加上農曆春節的氣氛帶動，民眾消費意願也呈現回溫跡象，其中大額消費意願指數再次回到代表樂觀的正值(0.5)。