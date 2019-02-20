1月陸資來台投資金額 銳減96%

2019-02-20 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據經濟部投審會統計，今年1月核准僑外投資293件，較上年同月微幅增加0.34%；投資金額為3.4億美元，年減6.77%。陸資來台投資方面，投資金額為315萬2,000美元，年減幅度高達96.15%。

投審會指出，陸資來台投資金額銳減，主要是因去年1月核准陸商富士康工業互聯網股份有限公司，透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案。

若以件數而言，今年1月核准陸資來台投資10件，也較上年同期減少47.37%。

從2009年6月30日開放陸資來台投資迄今，累計核准投資件數1,238件，核准投資金額計21億9,094萬3,000美元。

投審會指出，今年1月核准新南向國家來台投資60件，較上年同月增加15.38%，投資金額計1,064萬5,000美元，較上年同月減少3.01%。其中，越南、泰國及紐西蘭來台投資金額均有成長，年增幅度分別為16399.47%、59.9%及31.41%。

至於對外投資方面，今年1月核准68件，較上年同月增加28.3%，投資金額計6億7,220萬7,000美元，較上年同月增加35.88%。

投審會說明，金額增加原因主要為核准中華雙子星開發股份有限公司以1.14億美元，投資越南威京雙子星（越南）投資有限公司，以及富邦人壽保險股份有限公司以港幣7億元，增資香港富邦人壽保險（香港）有限公司等較大投資案所致。

此外，核准對新南向國家投資件數為20件，較上年同月增加42.86%，投資金額計2億6,790萬3,000美元，較上年同月增加17.10%。其中，對新加坡及越南投資金額較去年同月大幅成長，分別年增20206.49%及256.38%。

對陸投資方面，核准投資53件，較上年同月減少5.36%，核准投資金額計3億8,262萬4,000美元，則較上年同月增加12.68%。

投審會表示，金額增加是因核准信義房屋仲介股份有限公司，以大陸地區投資事業信義置業（上海）有限公司之自有資金人民幣5億元，在中國大陸地區轉投資設立信義企業管理（上海）有限公司等較大投資案所致。