1月核准僑外投資額 年減6.77%

2019-02-20 09:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



根據經濟部本投審會統計，2019年1月核准僑外投資件數為293件，較上年同期增加0.34%，但投（增）資金額為美金3億4,076萬3,000元，較上年同期減少6.77%。

此外，根據投審會資料顯示，今年1月核准新設公司件數為191件，新設公司投資金額計美金4,852萬元；另今年1月核准新南向國家來台投資件數為60件，較上年同期增加15.38%，投（增）資金額計美金1,064萬5,000元，較上年同期減少3.01%。但，其中越南、泰國及紐西蘭的來台投資金額則均較去年同期成長。

陸資來台投資方面，根據投審會的資料顯示，2019年1月核准陸資來臺投資件數為10件，較上年同期減少47.37%；投（增）資金額計美金315萬2,000元，較上年同期減少96.15%。

金額減少原因是去年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7,522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。

而自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,238件，核准投（增）資金額計美金21億9,094萬3,000元。

對外投資方面，2019年1月核准（備）對外投資件數為68件，較上年同期增加28.3%；投（增）資金額計美金6億7,220萬7,000元，較上年同期增加35.88%。

金額增加原因主要為2019年1月份核准中華雙子星開發股份有限公司以美金1億1,400萬元，投資越南威京雙子星（越南）投資有限公司及富邦人壽保險股份有限公司以港幣7億元，增資香港富邦人壽保險（香港）有限公司等較大投資案所致。

另今年1月核准（備）對新南向國家投資件數為20件，較上年同期增加42.86%，投（增）資金額計美金2億6,790萬3,000元，較上年同期增加17.10%；其中對新加坡及越南投資金額皆較去年同期大幅成長。

對中國大陸投資方面，投審會表示，2019年1月核准對中國大陸投資件數為53件，件數較上年同期減少5.36%；核准投（增）資金額計美金3億8,262萬4,000元，較上年同期增加12.68%，金額增加原因為本年1月份核准信義房屋仲介股份有限公司以大陸地區投資事業信義置業（上海）有限公司的自有資金人民幣5億元，在中國大陸地區轉投資設立信義企業管理（上海）有限公司等較大投資案所致。