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康和證券 再次獲證交所頒發「權證權值成長獎」

2019-02-20 08:46經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

康和證券推廣權證再獲主管機關肯定，在台灣證券交易所舉辦的「2018年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動」中，勇奪「權值成長獎第二名」。康和證券集團董事長鄭大宇表示，康和將持續推動系統創新、強化客戶服務，提供讓投資人長期信賴的投資工具與環境，成為最能為客戶創造價值的券商。

憑藉著受託買賣累計成交金額的穩定成長，去（2018）年獲頒權值成長獎第一名的康和證券，今年再接再勵，獲得第二名的佳績，康和證券集團總經理邱榮澄代表領獎。

該獎項主要是獎勵權證受託買賣成交金額成長率名列前茅的經紀商，由證交所核算在2018年3月1日至12月31日的10個月，各證券經紀商權證受託買賣累計成交金額與前一年度同期比較增加達5億元（含）以上，且各證券經紀商權證受託買賣累計成交金額與前一年度相比較的成長率，取成長率最高的前5名頒發獎項。

康和證券近年來不遺餘力推廣權證商品，除了持續改善權證造市系統與提升造市品質，亦透過經驗豐富的權證交易員，以及完備的交易平台與風險管理系統，輔以優異的擇時選股能力，精選權證標的，提供投資人「造市穩定」、「報價好」、「佈單量多」及「價差小」的權證產品。

在客戶經營方面，透過網站及全省各分公司辦理對投資人的權證講座及教育訓練，從產品面及服務面逐步累積客戶認同並得到市場好評，成功吸引新客戶在康和證券交易。

此次獲獎對於康和證券是一大肯定，康和證券表示，將努力建構友善投資環境，期待增加投資人對於康和權證的熟悉度，並在交易後持續回頭選擇康和證券推出的各式權證與股權衍生商品，逐步提升權證市佔率。

未來除了不斷創新系統，更將強化內部教育訓練，增加客戶對於權證的交易比例，希望藉由權證高槓桿的特性，讓客戶有機會獲取較高報酬。

權證因為單價相對較低、具槓桿效應，再加上最大損失可以得到控制，非常適合小額投資人與資金部位不高的社會新鮮人，利用權證操作來代替現股買賣，以小搏大賺取人生第一桶金。

尤其金融市場震盪劇烈，許多投資人透過研判權證連結標的之多空走勢，看漲投資認購權證，看跌投資認售權證，為自己創造累積財富的機會。

券商亦看好權證市場的潛力商機，積極耕耘相關業務，2018年台股權證市場熱絡升溫，券商申請發行權證檔數、發行總金額，以及受託買賣認購（售）權證的成交總金額，都創下歷年新高紀錄。

康和證券連續兩年獲頒證交所權證「權值成長獎」，總經理邱榮澄（前排中）代表領奬。 ...
康和證券連續兩年獲頒證交所權證「權值成長獎」，總經理邱榮澄（前排中）代表領奬。 圖／康和證券提供
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