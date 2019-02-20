親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武陵富野爆要實習生「做功德」 高層：和解並處分主管

和平協議燙手！ 8年前「馬吳配」曾重挫選票 吳敦義為何敢重提

元大證券權證獎不完 發行檔數、銷售金額雙冠王

2019-02-20 08:45經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣證券交易所舉辦「2018年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動」頒獎典禮，表揚優良權證發行人與經紀商的貢獻與努力。元大證券一舉榮獲「權數突破獎」與「權數流通獎」兩項大獎的第一名；此外，亦同時榮獲權證交易經紀「權值卓越獎」第二名殊榮。

在權證總發行檔數的「權數突破獎」獎項部分，元大證券年度發行檔數總計為7,766檔，市占率超過20%，年成長率更高達45%，顯現元大證券致力於提高標的覆蓋率的努力；而在代表權證銷售金額的「權數流通獎」中，更是長年榮登第一的寶座。

一般投資人在進入權證市場時，最常遇到的兩個難題就是「如何選標的」以及「如何選權證」。透過元大證券投資先生App的AI選股，投資人可快速挑出符合特定條件之標的，接著使用元大權證網「智慧搜尋」功能的「選標的」與「選多空」，兩步驟就可以迅速找出適合的權證，降低投資人進入權證交易的門檻。

除此之外，投資人也可以在元大權證網裡的教學專區觀看權證教學影片，幫助投資人建立正確的投資觀念。

元大證券多年來持續投入資源幫助投資人認識權證，進而正確地投資權證，除了提供權證投資人學習工具及使用工具，更於權證發行上有著實際作為-積極提供投資人最完整的產品線。

證交所頒發優良權證發行商等大獎，元大總經理陳麒漳（左）代表接受表揚。 圖／元大證...
證交所頒發優良權證發行商等大獎，元大總經理陳麒漳（左）代表接受表揚。 圖／元大證券提供
分享

元大
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

富邦壽 增資港子公司

2019-02-20 01:05

全民退休投資平台實驗 倒數

2019-02-20 01:05

星展銀 邁入展翅高飛期

2019-02-20 01:05

央行標售定存單 銀行搶購

2019-02-20 01:05

租賃業短期融資限額 放寬

2019-02-20 01:05

證券、產險 華南金獲利第二、第三隻腳

2019-02-20 00:34

新南向失靈 國銀分支機構獲利降2成

2019-02-20 00:16

華銀拚獲利 三路進擊

2019-02-20 00:02

國銀東協獲利 去年少30%

2019-02-19 22:57

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

呂桔誠赴雪梨 辦集體自律機制會議

2019-02-19 19:52

阿里巴巴集團入股中金公司4.84％ 成第三大股東

2019-02-19 19:18

華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39

富邦產險徵才 廣納核保、客服理賠及通路管理人員

2019-02-19 18:15

集保獵才 鎖定大數據、資安

2019-02-19 14:42

經濟解析／景氣颳寒風 央行降息的可能性有多高？

2019-02-19 14:24

搶開學季商機 創業家發現兩大趨勢

2019-02-19 13:20

施振榮張善政 20日談人工智慧與區塊鏈趨勢

2019-02-19 11:29

華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00

純網銀搶照 三隊同天送件

2019-02-14 23:26

純網銀遞件申請選情人節「吉日」 大師挑的

2019-02-14 23:26

名家觀點／純網銀...完備數位生態圈

2019-02-14 00:48

銀行搶國庫券 去化爛頭寸

2019-02-12 23:28

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

你的退休金可以分紅？一秒看懂

2019-02-19 09:51

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

台積電員工分紅 平均每人109.62萬元

2019-02-19 19:24

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

金價創高 台新金投資長看好保值再突破

2019-02-19 18:54

國營事業1月獲利出爐 中油虧9億元

2019-02-19 17:59

大同負責人違反規定 遭金管會開罰24萬元

2019-02-19 18:01

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

台電供電線路故障 台北市2.4萬戶一度停電

2019-02-19 12:17

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58

電子計算機發票 2020年停用

2019-02-19 23:14

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

今年元宵節人氣夯！各地燈會人潮多、湯圓銷量飆升三倍

2019-02-19 11:28

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

美元優存大戰繼續打 元大「美利優」年息最高3.15%

2019-02-19 12:52

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

油電車異車突起 銷售倍增

2019-02-19 15:04

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

郭台銘加碼持股助攻 鴻海盤中市值重返兆元

2019-02-19 11:19

乾杯高價新品牌和牛47開幕 客單價3,500元

2019-02-19 13:43

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

看好電動車市場 中碳負極材料新品可望量產

2019-02-19 22:16

華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

伺服器+AMD 嘉澤擁雙題材站波段新高

2019-02-19 14:39

AR／VR實力享譽國際 台灣新創團隊報喜

2019-02-19 17:47

經濟解析／景氣颳寒風 央行降息的可能性有多高？

2019-02-19 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top