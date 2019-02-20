元大證券權證獎不完 發行檔數、銷售金額雙冠王

2019-02-20 08:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證券交易所舉辦「2018年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動」頒獎典禮，表揚優良權證發行人與經紀商的貢獻與努力。元大證券一舉榮獲「權數突破獎」與「權數流通獎」兩項大獎的第一名；此外，亦同時榮獲權證交易經紀「權值卓越獎」第二名殊榮。

在權證總發行檔數的「權數突破獎」獎項部分，元大證券年度發行檔數總計為7,766檔，市占率超過20%，年成長率更高達45%，顯現元大證券致力於提高標的覆蓋率的努力；而在代表權證銷售金額的「權數流通獎」中，更是長年榮登第一的寶座。

一般投資人在進入權證市場時，最常遇到的兩個難題就是「如何選標的」以及「如何選權證」。透過元大證券投資先生App的AI選股，投資人可快速挑出符合特定條件之標的，接著使用元大權證網「智慧搜尋」功能的「選標的」與「選多空」，兩步驟就可以迅速找出適合的權證，降低投資人進入權證交易的門檻。

除此之外，投資人也可以在元大權證網裡的教學專區觀看權證教學影片，幫助投資人建立正確的投資觀念。