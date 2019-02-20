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富邦產險啟動聯合招募 延攬核保、理賠、通路管理菁英

2019-02-20 08:31經濟日報 記者王皓正╱即時報導

富邦產險「2019聯合招募計畫」正式啟動！為持續厚植人力資源，延續市佔第一蟬聯37年的優質表現，今年將廣納核保、客服理賠及通路管理人員。報名期限至2月24日，歡迎應屆畢業生與各界菁英儘速至富邦金控人才招募網投遞履歷！

富邦產險表示，作為第一家民營產險公司，富邦產險深信人才是企業永續發展的根基，因此除了嚴格控管風險、追求穩定獲利、重視服務與產品的創新外，並致力建立完善的培育制度，提升員工專業競爭力。

富邦產險於《現代保險雜誌》「全國財金保險系所就業意願大調查」結果中，連年獲應屆畢業生票選為最嚮往的產險公司，代表富邦產險長期的卓越經營表現與保險教育投入，深受學子及各界菁英青睞。

富邦產險重視每位員工的職涯發展，完整且妥善地為員工規劃出符合自我發展及組織需求的訓練藍圖，依據不同職級提供完整紮實的訓練課程、豐富多元的學習管道，帶領員工於工作中成長。今年再度展開新一波徵才計畫，除了擴大佈局產險市場、厚植人力資源外，更期望透過多元完整的人才培訓制度，實踐企業社會責任的使命。

今年「聯合招募計畫」將大規模招募核保、客服理賠及通路管理人員，名額不限、擇優錄取。商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作；客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業；通路管理人員則以維護現有通路與業務據點、推動集團跨售業務為主。徵才基本條件為大學以上學歷，科系不拘，保險／法律／商管／資訊／理工相關科系畢業尤佳。

錄取人員月薪優於業界，並享有年終獎金、年節節金、員工持股信託等優渥福利制度。

除了上述三類職缺外，金融科技領域相關的資訊類職缺也持續開出，只要是資訊相關科系或具備專業技能，有志於金融業發展的人才，富邦產險都非常誠摯地邀請各方好手加入。

富邦產險表示，在人才徵選標準上，除了需具備富邦的核心價值「誠信、親切、專業、創新」外，由於產險業為強調與人互動的服務業，因此特別重視「主動積極、溝通能力、顧客導向、壓力承受」四項特質與能力，建議應徵者在面試前先做準備功課、瞭解產業及公司背景，面試當天著正式服裝，展現自信與莊重，都可以獲得加分優勢。

富邦產險「聯合招募計畫」自即日起受理報名，至2月24日截止，想加入富邦產險的各方好手，千萬不要錯過！預定3月16日進行初試，3月19~29日進行複試，3月29日通知錄取名單，預計4月15日報到。

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