凱基證券開春送好禮 推跨越60迎新好禮三重送活動

2019-02-20 08:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



凱基證券開春舉辦「跨越60迎新好禮三重送」活動，活動期間新開立證券、期貨、複委託交易帳戶之客戶，就有機會獲得咖啡、iPhone XS 及 Gogoro 2 等三重好禮！

即日起至6月30日止，第一重「開戶交易送」，投資人只要透過凱基網銀數位身分認證完成全新開戶，開戶後三個月內任交易一筆，即可獲得中杯熱拿鐵一杯。

第二重「交易滿額送」新戶在期間內交易達門檻，免抽獎直接送超商禮券、美食餐券、掃地機器人及iPhoneXs等多項好禮。

第三重「集氣交易送」，新戶於活動期間每交易達50萬即可獲得一次抽獎機會，透過LINE串連下單，抽獎機會加倍送。

凱基證券因應高度數位化世代的生活型態，秉持不斷創新的精神，優化各項服務，結合社群媒體，致力提供一站購足的個人化理財服務。因看好社群媒體的運用，持續優化LINE的各項功能，投資人不用另外下載App，在「凱基樂活投資人」LINE官方帳號完成綁定後，可透過LINE接收個人化的訊息、查詢個股報價及串連下單。

此功能推出後，大受投資人喜愛，為鼓勵投資人多利用這項服務，新戶在活動期間透過LINE串連下單，抽獎機會加倍。凱基證券也大幅簡化線上開戶的流程，只要是凱基銀行網銀客戶，即可透過網銀數位身分認證，簡單四步驟迅速完成開戶，且24小時均接受辦理，投資人不用出門，隨時隨地即可透過手機或電腦完成證券線上開戶，邁出投資理財的第一步。