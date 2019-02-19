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江浙兩省25日起率先取消企業開辦銀行帳戶許可

2019-02-19 21:27聯合報 記者張運祥╱即時報導

中國人民銀行2月25日起取消江蘇和浙江兩省企業開辦銀行帳戶許可，企業開戶由核准改為報備，人行不再核發開戶許可證。這意味著，2019年有望全面取消企業銀行帳戶許可，越來越多企業開戶平均時間將大幅壓縮。

新華社報導，銀行帳戶是企業獲取金融服務的重要前提，對企業經營發展意義重大。最近人民銀行下發關於取消企業銀行帳戶許可的通知，在全國範圍分批取消企業銀行帳戶許可，江蘇和浙江成為首批取消企業銀行帳戶許可的省分。

報導指出，25日起，江蘇省和浙江省將全面取消企業銀行帳戶許可，境內依法設立的企業在江蘇省、浙江省內銀行辦理基本存款帳戶、臨時存款帳戶業務由核准制改為備案制，人民銀行不再核發開戶許可證，開戶許可證不再作為企業辦理其他事務的證明文件或依據。

報導援引人行南京分行相關人士表示，取消企業帳戶許可後，企業開戶平均時間將由「2+2」個工作日壓縮至1至2個工作日以內。同時，取消企業開立單位銀行結算帳戶3個工作日後，方能辦理付款業務的帳戶生效日制度，企業銀行結算帳戶自開立之日起即可辦理收付款業務。

人民銀行相關人士表示，取消企業銀行帳戶許可，可提升銀行帳戶服務水平。下一步，人民銀行將積極支持商業銀行開展有利於服務民營和小微企業的帳戶創新，提升銀行識別客戶身分能力和效率。

中國人民銀行
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