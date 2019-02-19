阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



阿里巴巴持有51%股權的國泰財產保險有限責任公司（國泰財險）19日在官網發布公司負責人變更公告，由趙承擔任公司副總經理並主持工作。

成立於2008年8月國泰產險，是大陸首家台資財產保險公司，成立10年來仍未擺脫虧損局面。

澎湃新聞報導，早在國泰產險2018年第三季償付能力報告中，國泰產險原總經理龍泉，已從董監高基本情況名單中消失，四個月前也有消息指出龍泉已回歸中國平安。

目前主持工作的副總經理趙承今年51歲，畢業於中南財經政法大學，研究生學歷，在國泰產險工作多年，曾擔任國泰產險車險部負責人，2015年3月起擔任總經理助理，2017年12月起擔任首席風險官。

國泰產險最初股東方為國泰人壽保險股份有限公司（國泰人壽）和國泰金控旗下的國泰世紀產物保險股份有限公司（國泰世紀產物保險）。

2016年7月，國泰產險引進螞蟻金服為戰略投資人，增資後螞蟻金服成為控股股東，持股51%。

作為螞蟻金服在境內財險市場中的重要布局，國泰財險受到了不少的「偏愛」，自2017年起，國泰產險開始利用螞蟻金服及關聯企業的互聯網平台和資訊技術，為終端使用者提供保險服務，包括但不限於帳戶安全險、騎行無憂意外傷害險、公車掃碼以外險、芝麻信用酒店免押保險等。

國泰產險的保費機構因此由車險占主導轉變為責任險為主，國泰產險曾對外表示，責任險收入上漲，主要是由於在帳戶安全險等方面。

國泰產險官網披露的重大關聯交易公告顯示，公司向螞蟻金服及其關聯企業支付資訊技術服務費，截至2018年第三季，該公司與關聯方螞蟻金服已發生的關聯交易累計金額為人民幣6.04億元。

在保險業務收入方面，國泰產險2018年保險業務收入人民幣38.49億元，較2017年13.03億元增長195.4%，但成立10年來，國泰產險始終未能走出虧損局面。

2008年至2018年，國泰產險淨虧損分別為0.19億元、0.17億元、0.47億元、0.49億元、1.38億元、1.86億元、0.71億元、1.47億元、1.62億元、0.92億元、0.43億元。

從2018年的業績情況來看，國泰產險在第1和第4季分別虧損人民幣0.14億元和0.38億元，第2、3季則各有400萬元的盈利。

除此之外，國泰產險還面臨著償付能力明顯下降的情況，截至2018年末，國泰產險核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率均為126.58%，較兩者第3季的數據（167.95%）有大幅減少。