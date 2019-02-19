呂桔誠赴雪梨 辦集體自律機制會議

2019-02-19 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



為因應最新的國際監理發展趨勢，積極協助台灣銀行業強化法令遵循及內控內稽制度，銀行公會理事長呂桔誠今（19）日親赴雪梨舉辦台資銀行澳洲地區分行集體自律機制會議。

本次會議於台灣銀行雪梨分行會議室舉辦，國銀於澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本等三個經濟金融重點城市設立的台資銀行澳洲分行經理人均踴躍參加，就澳洲當地金融監理單位關注之法遵議題分享實務經驗並踴躍提問。

近年來，國銀積極進行海外布局，澳洲亦為台商於南半球市場營運拓展的重要地區，國人移民澳洲之人數持續增加，因此也成為國銀新南向佈局的重鎮，目前國銀在澳洲設立的據點計有13家分行，顯示台資銀行對澳洲地區市場的高度重視。

呂桔誠強調，為了因應金融環境的急速變遷與國際金融監理強度的增強，遵循已成為全球銀行業當前主要課題。銀行公會赴各國際金融重點城市舉辦「會員集體自律機制會議」，主要有二大目的：一、建立集體機制，讓所有參與銀行形成法遵的共同自律意識與行動，二、建構分享平台，讓國銀海內外法遵主管及經理人互動交流及分享知識、經驗、意見，以強化國銀海外分行法令遵循的能力及意識。

銀行公會表示，去年11月台灣已接受APG的第三輪相互評鑑，在評鑑的過程中，評鑑團特別對呂桔誠帶領金融業赴海外辦理的四場法遵研討會以及赴東京、紐約、洛杉磯、香港等地辦理的四場集體自律機制會議印象深刻。未來銀行公會將繼續擔任主管機關及會員銀行共同溝通交流的平台，協助會員銀行精進防制洗錢及落實法令遵循工作。

此次會議就澳洲審慎監理總署（APRA）所重視的金融監理法規進行交流研討，特別是去年11月12日最新頒佈的資訊安全規範 CPS 234 Information Security要求金融機構，以風險為基礎訂定網路安全計畫，藉由提升資訊安全防護能力，應對資安攻擊事件，以減少資安漏洞及威脅。

此外，也提醒各台資銀行關於APRA要求外銀分行需注意辦理商用不動產放款風險，並按照澳洲市場慣例運作，以確保相關暴險不高於澳洲當地銀行。