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阿里巴巴集團入股中金公司4.84％ 成第三大股東

2019-02-19 19:18聯合報 記者張運祥╱即時報導

阿里巴巴集團透露，已在近日完成對中國國際金融股份有限公司（中金公司）的入股，持有中金公司港股約2.03億股，占中金港股的11.74％和總發行股份的4.84％。

根據中金公司發布的2018年第3季業績報告，按照此一持股比例，阿里巴巴成為繼中央匯金公司（持股比例55.68％）和騰訊（持股比例4.95％）之後的第三大股東，中金公司也成為首家阿里巴巴和騰訊共同投資的券商。  

受到阿里巴巴入股鼓舞，中金公司今天在港股市場表現出色，股價大漲2.55％，以港幣16.92元收盤。

《華爾街見聞》報導，中金公司1995年6月成立，是中國大陸第一家中外合資的投資銀行，2015年11月在香港聯交所掛牌上市。

2018年前9個月，在Ａ股上市券商經營業績整體下滑背景下，中金公司業績仍保持較高增長，營收約人民幣98.33億元，年增29.78%；淨利潤27.21億元，年增39.32%。

對於阿里巴巴入股一事，中金方面回應：「公司致力提升價值並得到市場認可。我們歡迎國內外長期投資者成為公司股東。將積極探索資訊科技在金融領域的應用，為股東創造更好的回報。」

報導指出，入股中金之前，阿里曾通過馬雲所創立的雲鋒基金將瑞東集團收入囊中，採取「迂回」方式進入券商領域。直到2018年8月，阿里出資35億元入股華泰證券，成為第六大股東後，才正式進入券商行業。

阿里巴巴入股中金公司4.84％成為第三大股東。 圖／百度圖庫
阿里巴巴入股中金公司4.84％成為第三大股東。 圖／百度圖庫
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阿里巴巴集團股東
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