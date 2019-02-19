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國壽將斥資4.7億元 投資水資源公司

2019-02-19 19:14經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

為因應氣候變遷並實現綠色營運，國泰人壽今（19）日輸入股市觀測站，表示將以每股10.4元，投資一家新設專案的水資源公司 ，以4,710萬股為限，總金額不超過現金4.7億元，為旗下綠色金融布局再跨出一步。

國泰金長期關注環境永續發展議題，尤其是氣候變遷風險與水資源的議題。國泰向員工宣導台灣的年降雨量約2,500公釐是世界平均2.6倍，然而山高坡陡，再加上降雨分布不均，每年每人可用的水量僅世界平均的1/6。認知台灣缺水的事實，進而反思平時的用水習慣。推動節水不遺餘力，員工超過8,500人加入推廣節約水資源行列。更獲頒2018年水利署節水公益獎。

為因應氣候變遷並實現綠色營運，國泰金控設定兩大環境長期目標，並每年追蹤成效。第一個目標針對溫室氣體減量，設定以2016 年為基準年，至2021 年減量5-10%，第二個目標針對再生能源，設定至2019 年，自有建物上的太陽能總裝置容量須達5,200kW。

自2013年國泰世華銀行建立台灣第一個太陽能分行起逐步擴大範圍，至2017年國泰人壽也加入太陽能生產的行列，截至2018年底國泰的總裝置容量已突破2,000kW。

此外，國泰也響應再生能源憑證制度，國泰人壽於2017年9月完成全台首筆再生能源憑證交易，國泰世華銀行藉購買16張再生能源憑證使KOKO Lab成為全台最綠的用電零碳分行。

同時國泰人壽近年積極參與相關產業投資，並配合全台物流倉庫的布建，將承租國壽建物屋頂興建太陽能電站，提升投資效益，目前投資太陽能產業總額已逾百億元。同時，國泰人壽也與國內產險公司及水資源業者合作，投入數億元進行汙水處理及水資源開發。

國泰人壽太陽能產業水資源
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