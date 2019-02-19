金管會鬆綁規定 租賃業對中小企業融資估增338億元

2019-02-19 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（19）日公布修正相關規定，放寬符合一定條件的租賃業短期資金融通限額，預估可增加對中小企業資金融通338億元。

金管會證期局副局長張振山表示，為增進中小企業融資管道，及增加集團企業資金調度運用的彈性，經審酌外界建議與實務運作等需求，金管會修正公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，放寬相關規定，2月底上路。

修正重點，包括第一，放寬符合金管會所訂條件的租賃業，從事短期資金融通的限額，並加強風險管理。

考量租賃事業是國內中小企業資金融通的重要管道，且辦理企業融資也是其主要營業項目，因此針對公開發行公司實收資本額達十億元以上，且已加入租賃商業同業公會及聲明遵循自律規範，並已訂定風險管理機制者，放寬其短期資金融通的貸與限額，不受淨值40%的限制，但不得超過淨值的100%。

若以去年底資料來看，這次放寬後，租賃業可增加短期資金融通空間，約可增加338億元，符合條件的租賃業，主要有四家，包括中租迪和、裕融、合迪及和潤。

金管會官員表示，目前這幾家租賃業辦理的短期資金融通餘額，都已接近淨值40%，所以才會提出需求，希望主管機關放寬規定。

第二，放寬集團企業間從事資金融通的規定，金管會表示，為增加集團企業內部資金調度運用的彈性，放寬公開發行公司直接及間接持有表決權股份100%的國外公司（子公司），對該公開發行公司（母公司）從事資金貸與，不受淨值40%及一年期限的限制。

第三，明定已設置審計委員會的公開發行公司，訂定或修正資金貸與他人及背書保證作業程序，應經審計委員會通過。

第四，明定已設置獨立董事的公開發行公司，對於資金貸與或背書保證重大違規事項，除書面通知監察人，也應以書面通知獨立董事，相關改善計畫應一併送獨立董事。