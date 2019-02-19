金價創高 台新金投資長看好保值再突破

2019-02-19 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國際黃金現貨價在今(2019)年1月19日突破了每盎司1,300美元大關，創下去(2018)年 6月15日以來的最高點。台新金控投資長簡展穎看好黃金在黑天鵝充斥時具保值效果，黃金價格有望再向上突破。

隨著影響全球經濟的不確定事件頻傳，以及美國聯邦準備理事會貨幣政策有轉向的疑慮，國際金融市場的避險情緒逐漸高漲，黃金在黑天鵝頻傳的大環境下，在各主要金融資產的表現中一枝獨秀。

簡展穎表示，黃金在投資的選項中是一個特殊的資產類別，因為黃金和股票、債券相關性較低的特性，從資產配置的角度來看，黃金本就是投資不可或缺的組成份子；特別是在當前黑天鵝充斥的年代，黃金更是有利於手上資產的保值。

依照過去的歷史經驗，每每金融市場因發生重大的經濟事件而產生動盪時，黃金都是一個穩健的投資理財選項。從下表的統計數據可以看出，自30年前的亞洲金融風暴至今，只要是全球金融市場發生重大的動盪事件，黃金屢屢表現出優異的穩定性，能夠有效的保障投資人的資產價值。

此外，從目前市場利率趨勢的角度來看，也有利於黃金價格的走勢；因為黃金本身無法孳息的特性，使得在市場利率走升的階段，較為不利黃金的投資，但若市場的利率由升轉降，黃金的投資價值就會受到投資人的青睞。目前聯準會雖然還沒有很明確的表示停止升息循環，但近期聯準會官員頻頻發表對於經濟前景較為保守的看法，已讓市場嗅到了升息接近尾端的味道，這將有利於市場對投資黃金的意願。