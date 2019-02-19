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華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39經濟日報 記者林子桓╱即時報導

華南金控今（19）日舉辦媒體春酒，董事長吳當傑宣示旗下子公司華南銀今年將朝三路邁進，包括財富管理手續費收入、金融市場操作及提升海外獲利，使獲利動能更加多元化。同時也將提升證券子公司與產險子公司的獲利成長。

華南金以旗下銀行子公司為主體，華銀獲利占全金控比例約九成，吳當傑說，財富管理部分將有五大策略，包括客群開發、商品面引入多元化、通路也將選定75個分行做為重點分行、理專將提升質與量，最後則是提升VIP系統。

華銀高層主管透露，手續費收入去年占華銀獲利比重約18%，今年以提升至20%作為目標。

第二項重點業務則是財務操作，為強化投資收入，華銀規劃，由於去年大盤投報率是-8%時，華銀則在操作高股息、低波動的股票，投報率約有1.2%，所以今年在這方面，則希望從100億元提高至120億元。

最後則是提升海外獲利比重，去年海外獲利占全行獲利比重約33.73%，未達預算目標，今年希望整體海外加上國際金融業務分行（OBU）獲利比重，能達37.5%。華銀主管表示，著重於提高海外放款，希望能將外幣存放比從目前55%，拉高至60%。

除了銀行將力拚獲利多元化，吳當傑說，今年也將加強集團下其他子公司的貢獻度，他說，前幾日剛聽完證券子公司的簡報，華南永昌證券將發展複委託與財富管理業務；而過些日子也將赴產險子公司開會，希望他們也能提升獲利能力。

華南金表示，2018年合併自結稅後純益高達145.97億元，比前年成長21%，美股稅後純益（EPS）為1.26元，整體獲利表現為歷年最佳。華南銀去年稅前盈餘也達160.05億元，逾放比降至0.15%，創百年來最佳的獲利表現與資產品質。

華南金融集團各公司首長合影，圖左起為華南永昌投信董事長林怡君、華南永昌證券副董事...
華南金融集團各公司首長合影，圖左起為華南永昌投信董事長林怡君、華南永昌證券副董事長許元禎、華南永昌證券董事長楊朝榮、華南銀行副董事長林知延、華南金控副董事長林明成、華南金控暨華南銀行董事長吳當傑、華南金控總經理羅寶珠、華南銀行總經理鄭永春、華南產物保險董事長吳崇權、華南金資產董事長李桐豪、華南金創投董事長黃俊智。華南金／提供
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