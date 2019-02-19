華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



華南金控今（19）日舉辦媒體春酒，董事長吳當傑宣示旗下子公司華南銀今年將朝三路邁進，包括財富管理手續費收入、金融市場操作及提升海外獲利，使獲利動能更加多元化。同時也將提升證券子公司與產險子公司的獲利成長。

華南金以旗下銀行子公司為主體，華銀獲利占全金控比例約九成，吳當傑說，財富管理部分將有五大策略，包括客群開發、商品面引入多元化、通路也將選定75個分行做為重點分行、理專將提升質與量，最後則是提升VIP系統。

華銀高層主管透露，手續費收入去年占華銀獲利比重約18%，今年以提升至20%作為目標。

第二項重點業務則是財務操作，為強化投資收入，華銀規劃，由於去年大盤投報率是-8%時，華銀則在操作高股息、低波動的股票，投報率約有1.2%，所以今年在這方面，則希望從100億元提高至120億元。

最後則是提升海外獲利比重，去年海外獲利占全行獲利比重約33.73%，未達預算目標，今年希望整體海外加上國際金融業務分行（OBU）獲利比重，能達37.5%。華銀主管表示，著重於提高海外放款，希望能將外幣存放比從目前55%，拉高至60%。

除了銀行將力拚獲利多元化，吳當傑說，今年也將加強集團下其他子公司的貢獻度，他說，前幾日剛聽完證券子公司的簡報，華南永昌證券將發展複委託與財富管理業務；而過些日子也將赴產險子公司開會，希望他們也能提升獲利能力。