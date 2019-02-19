富邦產險徵才 廣納核保、客服理賠及通路管理人員

2019-02-19 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



富邦產險今年將廣納核保、客服理賠及通路管理人員。 聯合報系資料照／記者孫中英攝影 分享 facebook

富邦產險「2019聯合招募計畫」正式啟動！為持續厚植人力資源，延續市佔第一蟬聯37年的優質表現，今年將廣納核保、客服理賠及通路管理人員。報名期限至24日，歡迎應屆畢業生與各界菁英儘速至富邦金控人才招募網投遞履歷。

富邦產險指出，今年「聯合招募計畫」將大規模招募核保、客服理賠及通路管理人員，名額不限、擇優錄取。商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作；客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業；通路管理人員則以維護現有通路與業務據點、推動集團跨售業務為主。

徵才基本條件為大學以上學歷，科系不拘，保險/法律/商管/資訊/理工相關科系畢業尤佳。錄取人員月薪優於業界，並享有年終獎金、年節節金、員工持股信託等優渥福利制度。

除上述三類職缺外，金融科技領域相關的資訊類職缺也持續開出，只要是資訊相關科系或具備專業技能，有志於金融業發展的人才，都歡迎加入富邦。

富邦產險表示，產險業為強調與人互動的服務業，在人才徵選標準上，特別重視「主動積極、溝通能力、顧客導向、壓力承受」四項特質與能力，建議應徵者在面試前先做準備功課、了解產業及公司背景，面試當天著正式服裝，展現自信與莊重，都可以獲得加分優勢。