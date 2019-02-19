富蘭克林基金強出頭 基金獎連續摘星20年

2019-02-19 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



金豬報喜佳音不斷，富蘭克林今年獲《指標年度台灣基金大獎》頒予11項大獎並奪同業之冠後，於今（19）日公佈的2019年Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）中，以「富蘭克林公用事業基金」再掄得一獎項，連續20年獲獎不中斷的紀錄，又一次印證富蘭克林基金管理團隊的全方位實力。

優質基金「讚」出來 富蘭克林美股專家獲獎肯定

富蘭克林在美國的資產管理經驗超過70年，深諳美股佈局策略與趨向，旗下美股基金在各大基金獎常有亮眼表現。今年的Smart智富台灣基金獎，富蘭克林公用事業基金在「公用事業和基礎建設」股票型基金類別中勝出，亦是在該獎項中榮獲四度肯定，穩健的績效擄獲投資人青睞，舉凡成立時間與基金規模皆是居台灣核備境外同類型基金首位，顯示識途老馬的功力。

基金獎加持 富蘭克林基金專家穩健致富

基金獎是檢視基金公司操盤、管理的參考指標之一，晨星暨Smart智富台灣基金獎在2017年成立十周年時，特別頒予富蘭克林「獲獎基金公司模範」、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金與富蘭克林坦伯頓全球債券基金為「得獎基金常勝軍」等殊榮。

回顧台灣自2000年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，富蘭克林立下連續獲獎20年的高牆，顯示基金經理團隊操盤能力卓越能靈活應對並力克市場多空考驗，也是富蘭克林全方位資產管理專家的最佳例證。

結合金融科技 富蘭克林基金理財服務與時俱進

富蘭克林秉持「投資全球化、行動在地化」的管理原則，得以領先掌握全球市場風向並提前落實於基金投資配置與投資理財服務。在產品面，富蘭克林投顧總代理之基金數已有52檔，類型多元而完整，能滿足不同屬性或各階段投資人理財需求；在服務面，不但保有面對面的理財講座與諮詢服務，更多角延伸至社群平台，並領先推出AI智能理財服務，以數位理財及金融科技，協助投資人提升理財效益。