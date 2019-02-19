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基金界奧斯卡獎出爐！安聯、施羅德及國泰投信是贏家

2019-02-19 16:21經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」， 2019年度得獎名單出爐！ 安聯投信、施羅德投信與國泰投信是今年「Smart智富台灣基金獎」最大贏家，各抱回3個大獎。

2019年「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」總計頒發30個獎項，包括主動式基金有21個獎項、7個指數股票型基金（ETF）獎項、以及2個團隊研究獎。

今年共有3,022檔主動基金角逐24個獎項，不過，組合式基金類因為短中期績效不佳，共有3個獎項經評審一致決議「從缺」，使得主動式基金最終敲定只有21檔獲獎，得獎機率為0.69％，堪稱是台灣資產管理界競爭最激烈的基金獎。

其中，安聯投信有「安聯全球人口趨勢基金」、「安聯台灣大壩基金」、「安聯台灣科技基金」分別獲得Smart智富台灣基金獎全球股票型、台灣股票型及科技型基金等3項大獎，這3檔基金都有投資台股、且由該公司台灣投資研究團隊負責管理。

施羅德投信則以「施羅德環球基金系列—新興亞洲基金」、「施羅德環球基金系列—新興歐洲基金」、「施羅德環球基金系列—大中華基金」分別獲得Smart智富台灣基金獎亞太(不含日本)股票型、新興歐洲股票型及大中華股票型基金獎等3項大獎，在區域型基金的操作表現上，展現亮眼成績。

國泰投信則在今年ETF類基金評比拿下最多獎項，「國泰富時中國 A50 ETF」與「國泰富時中國 A50 單日正向2倍ETF」分別拿下海外原型類指數股票型基金獎與證券槓反類指數股票型基金獎；鎖定最新產業趨勢佈局的「國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF」則摘下創新類指數股票型基金獎的榮耀。

與去年相比，2019年基金獎主要兩點不同：首先，鑑於指數股票型基金（ETF）蓬勃發展，截至今年1月整體規模達8519億元，其中，債券ETF規模已達4607億元，占比達54% ，去年一年新掛牌的債券ETF就超過26檔。因此Smart智富台灣基金獎今年新增債券類獎項，另外，還增加一個創新類獎額度以反應市場趨勢，使得總獎項由去年的5個增為7個。

「Smart智富台灣基金獎」評審、證交所副總林長慶表示，ETF是一個有潛力的投資市場，樂見更多人參與，往多元化、創新化發展，不僅能一起把餅做大，讓市場更茁壯，也讓投資人有更多選擇，豐富投資組合。

其次，受到去年投資市場快速反轉變化衝擊，組合式基金過去3～5年績效不如直接投資市場基金，評審團認為，組合型基金經理人應該要有能力面對市場變化，無奈短中期績效都不佳，組合式基金類別，包括全球股票組合式基金、全球多元資產組合式基金、全球債券型組合式基金，第一次做出全數從缺的決定。

若以單一年度績效來看，21檔得獎的主動式基金中，僅10檔一年新台幣報酬為正，可見去年對各家基金操盤人來說，都是很大的挑戰。

主辦單位《Smart智富月刊》社長朱紀中觀察，今年21檔得獎的主動式基金表現，雖然單一年度報酬表現有正有負，卻有20檔打敗基準指數，整體表現較過往為佳。

若比較一年期新台幣報酬，「北美股票型基金」表現最為突出，獲獎的「摩根士丹利美國增長基金」年度報酬達8.23%，為各類股票型基金總冠軍；「生物科技和健康護理股票型基金」的得獎者「聯博-國際醫療基金」與「公用事業和基礎建設股票型基金」得獎者「富蘭克林公用事業基金美元」則以報酬率7.69%、6.07％緊跟在後。

「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比指出，挑選優質基金不僅看報酬率，當大環境變化快速，更能凸現基金操盤人控制風險、管理績效的功力，才能為投資人在投資風險中保全資產。

2019年「Smart智富台灣基金獎」股票型和固定收益型基金團隊研究獎，分別由復華投信、柏瑞投信蟬聯勝出。

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