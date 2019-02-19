迎年後轉職潮 富邦產、台灣人壽啟動徵才

2019-02-19 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金融保險業是上班族年後轉職最想進入的前五大行業之一，因應數位時代來臨，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險宣布今（2019）年積極招募1800位業務人力，全力打造數位化能力的高專業、高產能的業務團隊。富邦產險今天也宣布「2019聯合招募計畫」正式啟動！今年將廣納核保、客服理賠及通路管理人員。

根據人力銀行今（2019）年1月「年後轉職與國外工作調查」，有90.7%上班族想在年後換工作，比例略高於去（2018）年90.3%創下10年來新高，其中金融保險業成為上班族年後換工作最想進入的五大行業之一。

富邦產險表示，今年再度展開新一波徵才計畫，除了擴大布局產險市場、厚植人力資源外，今年「聯合招募計畫」將大規模招募核保、客服理賠及通路管理人員，名額不限、擇優錄取。

富邦產進一步分析，商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作；客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業；通路管理人員則以維護現有通路與業務據點、推動集團跨售業務為主。徵才基本條件為大學以上學歷，科系不拘，保險/法律/商管/資訊/理工相關科系畢業尤佳。金融科技領域相關的資訊類職缺也持續開出，歡迎資訊相關科系或具備專業技能。

富邦產險表示，在人才徵選標準上，除了需具備富邦的核心價值「誠信、親切、專業、創新」外，由於產險業為強調與人互動的服務業，因此特別重視「主動積極、溝通能力、顧客導向、壓力承受」四項特質與能力，建議應徵者在面試前先做準備功課、瞭解產業及公司背景，面試當天著正式服裝，展現自信與莊重，都可以獲得加分優勢。錄取人員月薪優於業界，並享有年終獎金、年節節金、員工持股信託等優渥福利制度。

台灣人壽總經理莊中慶表示，為培養台灣人壽新一代業務人才，不僅建構數位化學習環境，並研發出領先業界的數位行銷工具，提升業務人員無論在課程學習或數位系統的應用，及顧客服務管理，均能善用數位化工具發展其壽險行銷事業，進而獲得優質收入。

台灣人壽啟動「TOP A新人專案計劃」則提供包括長達12個月額外獎金補貼、量身打造挑戰每月最高獎金2.5萬元；專案期間享有團體險保額100萬元、團體業外醫療險限額新台幣6萬元保障，以及各項獎勵競賽提供業務人員海外榮耀之旅，讓新鮮人脫離最低工資23.1k，安心打拚屬於自己的事業。