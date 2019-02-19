星展銀行去年稅前獲利15.97億元 年增逾15%

2019-02-19 15:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



星展銀行今（19）日公告稅前盈餘達新台幣15.97億元，包含星展銀行（台灣）及星展銀行台北分行，與去年同期相比年成長率逾15%，繳出亮眼成績單。

星展銀行（台灣）並宣告2019年正式啟動展翅高飛期，將加速推動數位創新腳步，並持續深耕台灣市場，要成為客戶心目中的最佳銀行。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，在前年底完成原澳盛銀行個人金融及財富管理業務的整併移轉後，2018年星展銀行（台灣）正式進入穩定起飛期，並以發展全方位的商業銀行，提供客戶多元產品與服務為目標。推出「星展豐盛私人客戶」，正式進軍台灣高階財富管理市場，更陸續發行多張信用卡，獲得市場不錯的反應。

在企業金融方面，星展銀行2018年也積極參與多起聯貸案，並參與台灣首座離岸風場海洋風電的專案融資，更以實際行動力挺中小企業，截至2018年底，星展銀行（台灣）對中小企業放款餘額逾新台幣338億，位居各大在台外商銀行之首。

作為全球最佳數位銀行，星展銀行更將數位化腳步推廣至銀行服務的各個層面，陸續推出「星展好車貸」一站式購車平台、「星禧數位帳戶」線上開戶服務，更領先同業在企業金融服務也提供多項創新解決方案，包括「星展星利貸」企業線上申貸、「Deal-on-Line」線上外幣間即期換匯服務與現金管理模擬平台「Treasury Prism」。

展望2019年，林鑫川表示，星展銀行（台灣）除了持續努力拓展金融業務，更要提供超越客戶需求的產品與服務，首要目標即是成為「三接銀行」。

其中第一「接」是要成為最接地氣的外商銀行，了解台灣客戶需求，並整合集團資源，打造在地化金融服務；第二「接」則是要幫助台灣企業串接國際市場，善用星展亞洲區域網絡，協助客戶拓展營運規模；第三「接」則是要鼓勵台灣人才培養專業職能，接軌全球趨勢。

林鑫川強調，台灣人不僅有創意更有行動力，星展銀行（台灣）也承諾將持續投入培育優秀人才。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，星展銀行（台灣）消金業務產品的布局與規劃已臻完整，截至2018年底總發卡數已突破55萬張，已成為台灣信用卡市場不可忽略的新勢力。