親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

星展銀行去年稅前獲利15.97億元 年增逾15%

2019-02-19 15:05經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

星展銀行今（19）日公告稅前盈餘達新台幣15.97億元，包含星展銀行（台灣）及星展銀行台北分行，與去年同期相比年成長率逾15%，繳出亮眼成績單。

星展銀行（台灣）並宣告2019年正式啟動展翅高飛期，將加速推動數位創新腳步，並持續深耕台灣市場，要成為客戶心目中的最佳銀行。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，在前年底完成原澳盛銀行個人金融及財富管理業務的整併移轉後，2018年星展銀行（台灣）正式進入穩定起飛期，並以發展全方位的商業銀行，提供客戶多元產品與服務為目標。推出「星展豐盛私人客戶」，正式進軍台灣高階財富管理市場，更陸續發行多張信用卡，獲得市場不錯的反應。

在企業金融方面，星展銀行2018年也積極參與多起聯貸案，並參與台灣首座離岸風場海洋風電的專案融資，更以實際行動力挺中小企業，截至2018年底，星展銀行（台灣）對中小企業放款餘額逾新台幣338億，位居各大在台外商銀行之首。

作為全球最佳數位銀行，星展銀行更將數位化腳步推廣至銀行服務的各個層面，陸續推出「星展好車貸」一站式購車平台、「星禧數位帳戶」線上開戶服務，更領先同業在企業金融服務也提供多項創新解決方案，包括「星展星利貸」企業線上申貸、「Deal-on-Line」線上外幣間即期換匯服務與現金管理模擬平台「Treasury Prism」。

展望2019年，林鑫川表示，星展銀行（台灣）除了持續努力拓展金融業務，更要提供超越客戶需求的產品與服務，首要目標即是成為「三接銀行」。

其中第一「接」是要成為最接地氣的外商銀行，了解台灣客戶需求，並整合集團資源，打造在地化金融服務；第二「接」則是要幫助台灣企業串接國際市場，善用星展亞洲區域網絡，協助客戶拓展營運規模；第三「接」則是要鼓勵台灣人才培養專業職能，接軌全球趨勢。

林鑫川強調，台灣人不僅有創意更有行動力，星展銀行（台灣）也承諾將持續投入培育優秀人才。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，星展銀行（台灣）消金業務產品的布局與規劃已臻完整，截至2018年底總發卡數已突破55萬張，已成為台灣信用卡市場不可忽略的新勢力。

星展銀行新台幣澳盛銀行
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

經濟解析／景氣颳寒風 央行降息的可能性有多高？

2019-02-19 14:24

搶開學季商機 創業家發現兩大趨勢

2019-02-19 13:20

施振榮張善政 20日談人工智慧與區塊鏈趨勢

2019-02-19 11:29

華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00

保誠人壽推e化服務 精進服務品質

2019-02-19 01:26

出口轉衰 央行降息升溫？

2019-02-19 00:38

花旗銀豐收 去年大賺129億

2019-02-19 00:37

市場動盪…拓展理財業務變難了

2019-02-19 00:37

遠銀四策略 鏈結新時代

2019-02-19 00:37

跨境通匯巢式交易 喊停

2019-02-19 00:37

國銀捧場 台債多頭氣盛

2019-02-19 00:37

兆豐金拚獲利 四路出擊

2019-02-19 00:37

台幣貶 機械出口增6.6%

2019-02-19 00:32

金融圈：央行可能轉向降息

2019-02-19 00:28

兆豐金股價「太低了」 董座叫屈

2019-02-19 00:27

官員：緊盯數據 充分討論利率政策

2019-02-19 00:27

風險大成本高 兆豐銀3月起不再做巢式交易清算

2019-02-18 23:47

亞幣走強 帶動新台幣升0.7分

2019-02-18 19:04

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

銀彈補給 陸股拚谷底翻揚

2019-02-18 14:31

避險需求激勵 黃金ETF逢低加碼

2019-02-18 14:31

基金衝買氣 推0手續費

2019-02-18 14:31

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:19

純網銀搶照 三隊同天送件

2019-02-14 23:26

純網銀遞件申請選情人節「吉日」 大師挑的

2019-02-14 23:26

名家觀點／純網銀...完備數位生態圈

2019-02-14 00:48

銀行搶國庫券 去化爛頭寸

2019-02-12 23:28

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

2019-02-18 16:09

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

郭台銘駁斥投資高軟800億 韓國瑜：相信他對高雄有感情

2019-02-18 22:41

折疊iPhone有影 台廠看旺

2019-02-19 00:50

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

2019-02-19 09:00

台積電頻出狀況 老客戶：發條應上緊點

2019-02-18 19:16

金融圈：央行可能轉向降息

2019-02-19 00:28

基本工資8月調不調？ 勞長：往調升方向努力

2019-02-19 00:46

手機能曲能伸 軸承廠當紅

2019-02-19 00:49

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00

這位金控老董好專情 金融股只進不出

2019-02-18 16:19

兆豐金拚獲利 四路出擊

2019-02-19 00:37

世紀標案捲土重來 京華城無底價3月29日開標

2019-02-18 18:47

你的退休金可以分紅？一秒看懂

2019-02-19 09:51

台積竹科設研發中心 卡關

2019-02-18 23:12

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45

風險大成本高 兆豐銀3月起不再做巢式交易清算

2019-02-18 23:47

香港人變大灣區人 謝金河：香港原角色也消失了

2019-02-18 17:20

裕日車KICKS 銷售紅不讓

2019-02-19 00:36

攻新南向 兩機場降落費下調

2019-02-19 00:41

華航撙節 將砍不賺錢航線

2019-02-19 00:33

出口轉衰 央行降息升溫？

2019-02-19 00:38

花旗銀豐收 去年大賺129億

2019-02-19 00:37

陸車廠延遲付款 衝擊台系鏈

2019-02-19 00:19

最低工資法 拚5月送政院

2019-02-19 00:46

交長談國旅方案 春遊補助不會統統有獎

2019-02-19 00:39

亞幣走強 帶動新台幣升0.7分

2019-02-18 19:04

電動輔助自行車需有「綠色網狀黃色閃電」合格標章

2019-02-19 06:01

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

郭台銘：過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億元

2019-02-18 21:41

房市回溫 1月土增稅收衝百億

2019-02-19 00:24

跨境通匯巢式交易 喊停

2019-02-19 00:37

名家觀點／稅務治理 今非昔比

2019-02-19 00:30

長榮空姐擦屁股事件 長榮缺評估表勞檢未過

2019-02-18 21:41

台商資金回台有解！安永：五大判斷原則

2019-02-18 18:34

工具機衰退 全年挑戰大

2019-02-18 23:36

台電供電線路故障 台北市2.4萬戶一度停電

2019-02-19 12:17

連續五年超徵 去年稅收超徵897億元

2019-02-18 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top