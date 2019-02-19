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經濟解析／景氣颳寒風 央行降息的可能性有多高？

2019-02-19 14:24經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中央銀行下月即將召開理監事會，有感於近來經濟動能漸露疲態，市場一改過去隨著美國聯...
中央銀行下月即將召開理監事會，有感於近來經濟動能漸露疲態，市場一改過去隨著美國聯準會升息的基調，對於央行轉向降息的預期應運而生。路透
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中央銀行下月即將召開理監事會，有感於近來經濟動能漸露疲態，市場一改過去隨著美國聯準會升息的基調，對於央行轉向降息的預期應運而生。

去年下半年以來，全球經貿氛圍丕變，市場直言央行錯過升息最佳時機，如今情勢更加嚴峻，景氣轉冷已非新聞，但問題是，央行為此降息的可能性有多高？

台經院研究六所所長吳孟道認為，降息可讓借貸成本變低，釋出資金流動性，短期內或許可以刺激投資、拉抬消費，但台灣當前的困境並非「錢不夠多」，而是缺乏投資方向，如果資金沒有注入實體經濟，反倒流往房地產、金融市場，這樣的結果非但不是央行樂見，也可能進一步促成泡沫危機。

目前央行重貼現率為1.375%，過去最低曾經降至1.25%。也就是說，央行並非全無降息空間，但重點是，有需要現在就急於出招嗎？

吳孟道指出，即便Fed啟動升息循環腳步，卻也不斷強調應該保有貨幣政策的彈性，因為過去金融海嘯時將利率壓至極低，最後必須依靠非傳統的貨幣政策，才能勉強維持經濟動能，但這畢竟屬於非常時期的非常手段，Fed還是希望回歸正軌。

他認為，有別於Fed每次動輒1碼（0.25%）的調整幅度，台灣多是只動半碼（0.125%），現行利率距離歷史低點確實仍有些許空間，央行降息也不是不可能，只不過機率微乎其微，因為先前錯過應該升息的時機，如今面對經濟情勢惡化，能夠施展的政策空間受到抑制。

此外，景氣轉冷本來就在各界預料之中，除非未來經濟指標急速轉壞，而且幅度超乎預期，否則依照央行謹慎保守的行事風格，在刺激經濟成效有限的前提下，不致貿然祭出降息手段，目前仍是言之過早。

央行降息升息
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