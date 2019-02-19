搶開學季商機 創業家發現兩大趨勢

2019-02-19 13:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



生活市集推出「開工應援團」專區。圖／創業家提供 分享 facebook

迎接開學季，創業家兄弟（8477）指出，「床墊」、「快煮鍋蒸籠」、「保溫瓶」、「水壺」等商品，躍升旗下生活市集近一個月熱搜關鍵字，凸顯開學商品的需求，自2月起即大幅崛起。創業家統計站上2月迄今銷售數據，今（19）日公布「開學季商品兩大熱銷TOP5」。

創業家發現兩大銷售趨勢，其一為實體及虛擬零售消費轉移及網購一鍵送到府、可免除自己搬運的便利性，帶動大型寢具躍升今年外宿生最愛網購的開學商品，而小空間可簡單料理食物的烹調小家電則同樣登上熱銷榜。

創業家數據顯示，生活市集「外宿生開學熱銷商品TOP5」的前三名皆為寢具，包含大型床墊和枕頭等品項，其中「單人」、「抗菌防螨」為共同的商品特性，熱銷冠軍為「4D太空回彈加厚記憶床墊」，近三周較前月同期成長1.4倍。

其二，創業家表示，近年食安議題備受關注，小學孩童家長在為孩子選購水壺、便當盒、書包等飲食用具時格外重視材質安全性，又以品牌品和強調安全無害的材質的品項最受歡迎，熱銷榜第一名為「膳魔師卡通彈蓋式保溫杯」，共占五成訂單。

搶攻開學季及開工商機，生活市集推出「開工應援團」專區，其中囊括各式大小學生所需之日用家電、3C電子、日常用品、保溫水壺、餐具等等，最低下殺1.2折搶市，除了全站不限消費金額皆免運費，每筆再贈1%集集點回饋；此外，使用指定銀行信用卡付款，享單筆滿999贈百元刷卡金等回饋。