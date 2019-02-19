施振榮張善政 20日談人工智慧與區塊鏈趨勢

2019-02-19 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



人工智慧與區塊鏈，是2019年度全球兩大高科技趨勢，宏碁創辦人施振榮與前行政院院長張善政，將連袂出席在2月20日舉辦的第二屆「Hit AI & Blockchain」人工智慧暨區塊鏈產業高峰會。圖／主辦方提供 分享 facebook

人工智慧與區塊鏈，是2019年度全球兩大高科技趨勢，宏碁創辦人施振榮與前行政院院長張善政，將連袂出席在2月20日舉辦的第二屆「Hit AI & Blockchain」人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，分別發表「從王道談新微笑曲線」與「AI & Blockchain，台灣的挑戰與機會」主題演講。

科技人出身的張善政，在農曆年節推出「善幣（SAN）」，成為全台首款由政治人物發行的虛擬紅包，不僅成功搭上區塊鏈熱潮，也跟愛搶紅包的年輕人拉近距離。

本屆峰會特別邀請「瑞士加密谷」政策監管小組成員Cecilia Mueller Chen、InvestaCrowd營運長暨新加坡「ACCESS」委員Alice Chen，以及ICORating業務暨夥伴關係負責人Mikhail Mironov等重量級海外貴賓，特地來台分享第一手國際區塊鏈產業動態。

除了施振榮和張善政，與會的台灣產官學研領袖還包括行政院政務委員唐鳳、行政院科技會報執行秘書蔡志宏、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、台灣金融科技協會理事長王可言、亞洲大學講座教授兼副校長林蔚君、高通技術公司資深總監暨企業研發部門人工智慧研究計畫負責人侯紀磊、7starlake總經理丁彥允、Kneron創辦人暨執行長劉峻程。

以及美商中經合集團副總經理孫紹祖、美國麻省理工學院思科院士包盛盈、凱基銀行資深副總經理暨創新科技金融處部門主管周郭傑、將來銀行籌備處副總經理兼策略長吳建頤、AegisCo技術長傅冠彰、騰訊國際業務部台灣區協理林芳璟、幣特財經暨KNOWING新聞總編輯楊方儒、穀神星資本創辦人陳儀雪、遠東航空營運長曾金池。

還有BitAsset商務總監楊俊禮、安盛財富董事長涂佳輝、MaiCoin創辦人暨執行長劉世偉、COBINHOOD暨DEXON共同創辦人黃偉寧、區塊客創辦人賀堅威、Pundi X副總裁溫若婷、ACE數位資產交易所總經理潘奕彰、STAR BIT共同創辦人暨執行長鄧萬偉等。

峰會由GITA全球ICO資訊透明聯盟、台灣金融科技協會、亞洲大學人工智慧暨區塊鏈國際產學聯盟、KNOWING新聞、幣特財經共同主辦，協辦單位包括台灣雲端物聯網產業協會、NMEA新媒體暨影視音發展協會、中華民國無店面零售商業同業公會、TSS台灣新創競技場、中華區塊鏈數字經濟協會、美商中經合集團。