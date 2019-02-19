華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



兆豐銀行遭美重罰後，投注資源，完善洗錢防制制度。兆豐高層說，美國洗防的要求超乎一般人想像，金融機構不僅要控管金流，物流也要控管，必須建立有效的洗防機制，出現任何異常就要通報主管機關，以免美國制裁及反恐破功，被美國盯上的華為，很難脫身。

兆豐高層說，很多國人想當然爾、認為理所當然的事情，都不符合美國洗防規範。他舉例，兆豐銀行身為是美元清算銀行，最大的往來對象是我國央行外匯局和外匯龍頭兆豐總行，但是美國主管機關就質疑兆豐紐約分行，為什麼沒有對央行和兆豐總行做KYC（認識你的客戶）。

兆豐高層說，叫兆豐紐行去查兆豐總行，就像「叫我查我爸爸」，很奇怪；而央行是一國貨幣政策主管機關，有什麼好查？但是美國主管機關不這麼認為，所以，兆豐紐行必須請央行總裁楊金龍及張兆順等央行及兆豐的董事提供身分證等資料，好好查一查。

「美國最在意的是洗防機制有沒有建立，」兆豐高層解釋，美國洗防要求在意的是，銀行有沒有做KYC，怎麼做，方法、模型等洗防機制是什麼，機制有沒有效，若交易樣態跟KYC不同，就要徹頭徹尾、翻天覆地的查。

他舉例，有個做機器客戶要透過銀行與農場資金往來，客戶的交易對象不符合銀行對此客戶屬性的認識，美方就提出質疑。銀行調查後回報，因為這間做機器公司有製作測量甜度的機器，所以賣機器給農場測量水果的甜度，沒有問題，是正常交易。

美方則糾正，重點不是此筆交易有沒有問題，而是為什麼銀行的洗防機制察覺並顯示此交易異常，顯示洗防機制還不夠完善。

兆豐高層表示，美國洗防要求非常嚴密，所有在紐約的銀行都在忙著做洗錢防制，不僅是交易對象的金流，連物流合不合理都要管。不僅貨物本身有沒有涉及洗錢或資恐要管，貨物運送船期不合理也要管，若有異常就要通報主管機關，因為有可能貨物會偷渡給伊朗等美國制裁的敵對國家。