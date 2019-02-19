親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

二次大戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間

華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

兆豐銀行遭美重罰後，投注資源，完善洗錢防制制度。兆豐高層說，美國洗防的要求超乎一般人想像，金融機構不僅要控管金流，物流也要控管，必須建立有效的洗防機制，出現任何異常就要通報主管機關，以免美國制裁及反恐破功，被美國盯上的華為，很難脫身。

兆豐高層說，很多國人想當然爾、認為理所當然的事情，都不符合美國洗防規範。他舉例，兆豐銀行身為是美元清算銀行，最大的往來對象是我國央行外匯局和外匯龍頭兆豐總行，但是美國主管機關就質疑兆豐紐約分行，為什麼沒有對央行和兆豐總行做KYC（認識你的客戶）。

兆豐高層說，叫兆豐紐行去查兆豐總行，就像「叫我查我爸爸」，很奇怪；而央行是一國貨幣政策主管機關，有什麼好查？但是美國主管機關不這麼認為，所以，兆豐紐行必須請央行總裁楊金龍及張兆順等央行及兆豐的董事提供身分證等資料，好好查一查。

「美國最在意的是洗防機制有沒有建立，」兆豐高層解釋，美國洗防要求在意的是，銀行有沒有做KYC，怎麼做，方法、模型等洗防機制是什麼，機制有沒有效，若交易樣態跟KYC不同，就要徹頭徹尾、翻天覆地的查。

他舉例，有個做機器客戶要透過銀行與農場資金往來，客戶的交易對象不符合銀行對此客戶屬性的認識，美方就提出質疑。銀行調查後回報，因為這間做機器公司有製作測量甜度的機器，所以賣機器給農場測量水果的甜度，沒有問題，是正常交易。

美方則糾正，重點不是此筆交易有沒有問題，而是為什麼銀行的洗防機制察覺並顯示此交易異常，顯示洗防機制還不夠完善。

兆豐高層表示，美國洗防要求非常嚴密，所有在紐約的銀行都在忙著做洗錢防制，不僅是交易對象的金流，連物流合不合理都要管。不僅貨物本身有沒有涉及洗錢或資恐要管，貨物運送船期不合理也要管，若有異常就要通報主管機關，因為有可能貨物會偷渡給伊朗等美國制裁的敵對國家。

「人海茫茫怎麼抓？就由金融機構來幫他抓，」兆豐高層指出，美國要制裁伊朗等敵人，但國際金流、物流四通八達，很難抓，透過各金融機構建立嚴密的洗防機制，誰偷賣偷運貨品給伊朗也就跑不掉，美國也用這招在對付華為。

兆豐金控總部。圖／兆豐銀行提供
兆豐金控總部。圖／兆豐銀行提供
分享

兆豐銀行央行洗錢防制
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

出口轉衰 央行降息升溫？

2019-02-19 00:38

保誠人壽推e化服務 精進服務品質

2019-02-19 01:26

花旗銀豐收 去年大賺129億

2019-02-19 00:37

市場動盪…拓展理財業務變難了

2019-02-19 00:37

遠銀四策略 鏈結新時代

2019-02-19 00:37

跨境通匯巢式交易 喊停

2019-02-19 00:37

國銀捧場 台債多頭氣盛

2019-02-19 00:37

兆豐金拚獲利 四路出擊

2019-02-19 00:37

台幣貶 機械出口增6.6%

2019-02-19 00:32

金融圈：央行可能轉向降息

2019-02-19 00:28

兆豐金股價「太低了」 董座叫屈

2019-02-19 00:27

官員：緊盯數據 充分討論利率政策

2019-02-19 00:27

風險大成本高 兆豐銀3月起不再做巢式交易清算

2019-02-18 23:47

亞幣走強 帶動新台幣升0.7分

2019-02-18 19:04

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

銀彈補給 陸股拚谷底翻揚

2019-02-18 14:31

避險需求激勵 黃金ETF逢低加碼

2019-02-18 14:31

基金衝買氣 推0手續費

2019-02-18 14:31

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:19

純網銀搶照 三隊同天送件

2019-02-14 23:26

純網銀遞件申請選情人節「吉日」 大師挑的

2019-02-14 23:26

名家觀點／純網銀...完備數位生態圈

2019-02-14 00:48

銀行搶國庫券 去化爛頭寸

2019-02-12 23:28

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

2019-02-18 16:09

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

郭台銘駁斥投資高軟800億 韓國瑜：沒談及任何數字

2019-02-18 22:41

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

台積電頻出狀況 老客戶：發條應上緊點

2019-02-18 19:16

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

郭台銘1月加碼鴻海3000張 早盤股價走堅

2019-02-18 09:41

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

世紀標案捲土重來 京華城無底價3月29日開標

2019-02-18 18:47

這位金控老董好專情 金融股只進不出

2019-02-18 16:19

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

香港人變大灣區人 謝金河：香港原角色也消失了

2019-02-18 17:20

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

華航將砍不賺錢航線 預計下半年會有動作

2019-02-18 14:14

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

今年春節陸客來台與去年相當 團客續減、自由行大增

2019-02-18 15:55

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

鴻海鄭州廠招募 累計435人報名

2019-02-18 15:37

長榮空姐擦屁股事件 長榮缺評估表勞檢未過

2019-02-18 21:41

台商資金回台有解！安永：五大判斷原則

2019-02-18 18:34

風險大成本高 兆豐銀3月起不再做巢式交易清算

2019-02-18 23:47

連續五年超徵 去年稅收超徵897億元

2019-02-18 16:20

選購電動輔助自行車 該注意哪些眉角？

2019-02-18 14:52

全球三大蘭展之一 台灣國際蘭展開催展現風華

2019-02-18 12:23

農地工廠大限將至 合法化門檻擬放寬

2019-02-18 12:55

華航定期檢視效益 目前航線無減班停飛計畫

2019-02-18 20:14

玉晶光領軍 光學股漲勢再起

2019-02-18 12:56

格芯延攬高通副總裁萊莫斯 衝刺亞洲業務

2019-02-18 12:18

創歷年新高！台灣港群貨櫃量達1532萬TEU

2019-02-18 17:57

台積電調降第1季財測 股價開盤反漲2元

2019-02-18 09:42

新北都更推動小組上路 3月底成立辦公室

2019-02-18 16:10

亞幣走強 帶動新台幣升0.7分

2019-02-18 19:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top