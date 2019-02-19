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保誠人壽推e化服務 精進服務品質

2019-02-19 01:26聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

科技日新月異，客戶需求也隨之變化。英國保誠人壽透過數位與創新服務來優化客戶體驗，包含「e快保行動投保平台」、業界首創的「保服一電通」客服專線契約變更服務、藥師到府送藥服務、保誠好朋友卡加值服務等，打造客戶體驗新境界。

保誠人壽表示，「e快保行動投保平台」可讓客戶在業務人員平板電腦的解說下，瞭解需求、商品推薦，並完成簽署、核保、發單進度等流程。

包括自動標示文件需簽署之處、即時檢核確保資料填寫正確性及完整性、可以選擇一次簽名套用全部簽名位置或逐頁電子簽名等友善貼心聰明的表單設計，行動投保平台可讓客戶享受快速便捷的服務。

保誠人壽表示，保誠首創及推出「保服一電通」客服專線契變服務，把複雜的保單契約變更申請流程簡單化，解決客戶在申請保單契約變更時不知從何開始填寫、資料檢附不全等問題，讓客戶免於因複雜文件及冗長程序所遭遇的不便。

此外，隨著社會高齡化的趨勢，保誠也提供保戶「專業藥師免費送藥到府」服務，其中更提供分裝藥袋細心服務，帶給高齡長者們更多的方便性。保誠人壽並與臺北醫學大學大數據研究中心獨家攜手合作開發「智能健康模組」，以簡單數位化自我健康檢視工具，推廣「預防勝於治療」的觀念。

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